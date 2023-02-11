В разведке Эстонии назвали фактор, сдерживающий новое наступление РФ

Российские войска пытаются наступать на позиции украинской армии на Донбассе. Однако на стороне Сил обороны Украины - сама природа: относительно теплая погода способствует оборонительным действиям украинской армии.

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Несмотря на то, что Россия в некоторой степени перехватила инициативу, существенных изменений на линии столкновения не произошло. Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, пишет эстонское издание ERR.

По словам Гросберга, украинские подразделения как в Донецкой, так и в Луганской областях находятся под очень сильным давлением со стороны российской армии, и оно лишь усиливается в течение последней недели.

"По сравнению с прошлой неделей активность боевых действий возросла, инициатива в какой-то степени перешла в руки Вооруженных сил России... Несмотря на это, серьезных изменений на линии соприкосновения не произошло", — считает глава эстонской разведки.

Гросберг подчеркнул, что самой горячей точкой боевых действий остается район Бахмута, где российские войска пытаются окружить ВСУ,. Оккупанты атакуют город с севера и с юга и пытаются взять под контроль пути снабжения украинских частей.

Кроме того, российские войска активизировались в направлении Лимана. Этот населенный пункт Украина освободила в октябре, на следующий день после того, как российский президент с помпой объявил о "присоединении к России" четырех украинских областей, включая Донецкую, где расположен Лиман.

"Россия стянула туда новые подразделения. Вероятная цель - отбить его и тем самым оказать давление на расположенные восточнее Славянск и Краматорск, которые, благодаря удержанию Бахмута, продолжают оставаться под контролем Украины... Одной из целей завоевания Бахмута, безусловно, является последующее наступление на Славянск и Краматорск", — заявил Гросберг.

По его словам, о важности Лиманского направления для российского командования свидетельствует и тот факт, что Россия перебросила туда свои элитные части — воздушно-десантные войска.

Глава эстонской разведки отметил, что также РФ сконцентрировала крупные силы в Запорожской области и в окрестностях Угледара, отметил Гросберг.

"Также произошла передислокация войск в Харьковской области, особенно в Сватовском и Купянском районах", — добавил он.

Вот только на стороне украинской армии - сама природа. Аномально теплый февраль никак не способствует наступательным действиям врага. Почва на Донбассе превратилась в "болото".

"На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне около нуля, на юге страны установилась плюсовая температура. Иными словами, погода сейчас благоприятствует оборонительным действиям ВСУ", - сказал Гросберг.

Он также констатировал, что в России завершили подготовку резервистов, призванных во время "частичной мобилизации". Подавляющее большинство мобилизованных либо уже находятся на фронте, либо будут брошены в Украину в ближайшее время.

"Подразделения, которые раньше участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, сейчас направлены в Беларусь для дополнительного обучения или реабилитации", — сказал глава эстонской разведки.

Он также высказался по поводу позиции Беларуси в войне Росси против Украины. Гросберг напомнил, что с начала полномасштабного вторжения самопровозглашенные беларуские власти разрешили России использовать свою территорию и воздушное пространство. Сейчас российские подразделения продолжают обучение на территории РБ. Однако удары по Украине с территории Беларуси в ближайшее время Гросберг считает маловероятными.

Напомним, ранее в NYT вышел большой аналитический материал, суть которого сводится к тому, что Россия может открыть новый фронт, но и Украина готовит контрнаступление. Опираясь на данные экспертов и аналитических центров, а также информацию разведок разных стран, авторы материала очертили основные направления для возможного наступления РФ и предположили, где может стартовать украинское контрнаступление.