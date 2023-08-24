В РДК призвали 'вагнеровцев' перейти на сторону Украины и отомстить за 'казнь' Пригожина

В Русском добровольческом корпусе на фоне гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сделали новое заявление. Бойцы призвали "вагнеровцев" перейти на сторону Украины и таким образом отомстить за "казнь" руководителя ЧВК.

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Соответствующее видеообращение РДК опубликовали в своем Telegram-канале. Они отметили, что обращаются к наемникам ЧВК "Вагнер", для которых слова верность и честь имеют смысл и значение (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но довольно логичный выбор: либо стать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины", – заявили в РДК.

Там добавили, что призывают в свои ряды тех "вагнеровцев", которые не совершали военных преступлений на территории Украины.

"Мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т. н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200км от МКАДа, а дойти до конца!" – заявили бойцы РДК.

Они подчеркнули, что в случае добровольного перехода "вагнеровцев" на сторону Украины ВСУ и МО Украины гарантируют им безопасность и достойные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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