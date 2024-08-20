В реестре 'Оберіг' автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК: что известно

В Украине усовершенствовали процессы обновления данных военнообязанных, поэтому теперь в реестре "Оберіг" будет появляться информация о тех мужчинах, которые никогда не посещали ТЦК. Кроме того, постановка на воинский учет парней до 25 лет будет происходить автоматически без прохождения ВВК, в том числе и находящихся за границей.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года. Согласно документу, эти изменения необходимы для ускорения формирования базы данных о гражданах, которые могут быть призваны на военную службу.

В реестре "Оберіг" ТЦК "увидит всех"

Разработанный Минобороны реестр военнообязанных "Оберіг" ранее "не видел" данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на воинский учет и не посещали ТЦК. Но теперь этот пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров.

Согласно постановлению, внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" и взятие на воинский учет мужчин от 16 лет (которым в год взятия на учет исполняется 17 лет) до 25 лет (в том числе тех, которые находятся за пределами Украины), будет осуществляться через электронное информационное взаимодействие Демографического реестра, ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы и реестра "Оберіг" средствами системы Трембита.

То есть данные из Демографического реестра попадут в "Оберіг" автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их "вручную".

Государственная миграционная служба в течение 10 рабочих дней должна обеспечить формирование перечня мужчин от 16 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в реестр, с учетом информации Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС, а также передать их в Администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Со своей стороны Минобороны в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации ГПСУ сведений о мужчинах от 16 до 60 лет должно обеспечить внесение записей или изменений в записи в "Оберіг".

Взятие на военный мужчин до 25 лет

В постановлении Кабмина указано, что Администрация ГПСУ в течение 10 дней со дня получения перечня граждан Украины от ГМС разово организует его обработку с помощью информационно-коммуникационной системы пограничного контроля Гарт-1 и дополняет указанный перечень сведениями о дате выезда за пределы Украины в отношении украинцев, которые пересекли государственную границу и не вернулись на территорию Украины.

В "Оберіг" будут вноситься сведения о мужчинах от 17 (от 16, если 17 исполняется в год взятия на учет) до 25 лет, не состоящих на воинском учете, для взятия на него без прохождения медицинского осмотра. Это же касается мужчин того же возраста, которые находятся в Украине и обратились за оформлением (в том числе вместо утраченного или похищенного) или обменом паспорта гражданина Украины или заграничного. Также в "Оберіг" попадут данные их сверстников, которые обратились за получением таких же услуг в паспортный сервис за границей.

Отмечается, что в реестр "Оберіг" попадут такие данные о мужчинах 16-25 лет, как отцифрованный образ лица, место жительства и местонахождение, реквизиты паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из военнообязанных украинцев может задержать ТЦК и почему могут возникнуть проблемы с военно-учетными документами. Ведь 4,7 миллиона мужчин в Украине в оговоренный законом 60-дневный срок обновили свои данные и получили соответствующую выдержку из "Резерва+", но неизвестно, может ли она заменить полноценный документ.

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