В результате удара РФ по Харькову погибла 18-летняя художница: Жадан показал ее последний рисунок. Фото

30 августа из-за удара России по Харькову корректируемыми авиационными бомбами погибла Вероника Кожушко – юная художница, которой было всего 18 лет. За час до трагедии она прислала свой последний рисунок писателю Сергею Жадану.

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"Очень юная, искренняя и одаренная... Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", – написал он в Facebook.

Кожушко часто рисовала иллюстрации к строкам из стихов Сергея Жадана, представителя Расстрелянного возрождения Михайля Семенко, расписывала шоперы портретами украинских писателей.

Она принимала активное участие в творческой жизни Харькова. В мае работы Кожушко можно было увидеть на выставке под названием "…зоряні сади".

На своей Instagram-странице художница организовывала сборы для украинских военных, в частности 67 ОМБр 1 ОШБ "Волки Да Винчи".

"Этот рисунок Вероника Кожушко подарила мне несколько недель назад в Театре на Подоле в Киеве. Мы до этого не были знакомы... Во время обстрелов Харькова Вероника погибла. Ей было 18", – отреагировала на трагическое известие поэтесса Татьяна Власова.

"Пять ударов по Харькову. Множество сообщений. А тогда самое острое, как ножом, в трубке: Ника погибла. Ей 18. Она тонкая и какая-то прекрасная. Каждый раз, как пересекались в городе, восхищенно наблюдала за ней. Такой луч света, но в то же время очень сильный луч", – написала заместитель главреда издательства Vivat Елена Рыбка. Она призналась, что не может принять эту потерю.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа РФ атаковала КАБами Харьков. На утро 31 августа известно, что в результате вражеской атаки пострадали 97 человек, более двух десятков из них – дети. Погибли по меньшей мере семь граждан. Среди жертв – 14-летняя девочка.

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