В РФ 'приговорили' жениха освобожденной из плена полицейской Чечелюк к 25 годам колонии: он мужественно защищал Мариуполь

Страна-агрессор Россия в непризнанной "ДНР" "осудила" на 25 лет колонии защитника Мариуполя из "Азова" Владислава Андрианова. Украинский военный – парень полицейской Марианны Чечелюк, которую 31 мая освободили из российского плена.

Об этом сама Чечелюк рассказала на своем аккаунте в социальной сети Tik-Tok, опубликовав видео. Они были вместе в бункерах "Азовстали" перед тем, как защитники Мариуполя получили приказ покинуть завод.

Марьяна рассказала, что Владислав выжил после теракта, который Россия устроила в колонии в Еленовке. Она отметила, что будет бороться, чтобы Россия освободила ее любимого.

"Мой муж, вторая половина моего сломанного сердца. Выжил после теракта в Еленовке. Смело защищал Мариуполь. Теперь отбывает 25 лет лишения свободы в российском плену", – написала она.

Российский пропагандистские издания писали, что судилище над Владиславом Андриановым провели в фейковой "ДНР" 22 ноября 2023 года. Российские преступники приговорили его к 25 годам заключения.

Напомним, что Россия удерживала Марьяну Чечелюк в плену два года. Выехать из Мариуполя до начала массированных вражеских обстрелов семья девушки не успела, поэтому Марьяна с сестрой Алиной жили в укрытии "Азовстали".

Представители ООН и Красного Креста пообещали вывезти гражданских из "Азовставли" на территорию, подконтрольную властям Украины. Вместо этого их вывезли в оккупированное россиянами село, непосредственно на фильтрацию к захватчикам.

Алину родителям удалось вывезти, а Марьяну россияне отправили в СИЗО в Донецк. Далее девушку отправили в колонию в Еленовке, затем переправили в тюрьмы Таганрога и Волгограда.

Как сообщал OBOZ.UA, освобожденная из российского плена 24-летняя следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк в тюрьмах РФ сочиняла стихи. Один из них, посвященный родной матери, девушка прочла при возвращении в Украину.

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