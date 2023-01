В РФ рассказали, кого Кремль хочет сделать 'гауляйтером' Украины: кандидатуру в РФ уже 'разнесли'

В России возобновились разговоры о якобы планах Кремля сделать Виктора Медведчука "гауляйтером" Украины в случае ее оккупации. В частности, об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Причем он и другие пропагандисты раскритиковали кандидатуру кума президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 16 января.

Как отмечают аналитики, Гиркин "возродил" дискуссии о намерении Кремля вернуть к власти в Украине Медведчука. Он заявил, что Москва надеется поставить кума Путина во главе "альтернативного" украинского правительства.

Гиркин и кремлевский пропагандист Александр Коц раскритиковали кандидатуру Медведчука и усомнились в том, что он когда-либо сможет занять такой пост в Украине, говорится в отчете.

"Эти разговоры напоминают предыдущие слухи в СМИ о потенциальном плане Кремля поставить опального бывшего украинского диктатора Виктора Януковича на пост лидера Украины в начале 2022 года", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Медведчук выпустил статью об Украине, в которой призвал "учитывать интересы" Москвы и обвинил в войне Запад. Кум Путина призвал пророссийских политиков в Украине организовать "политическое движение".

Медведчук был задержан СБУ в апреле 2022 года во время бегства из-под домашнего ареста. Беглец скрывался в доме в Киеве, а затем пытался выехать из Украины, переодевшись в форму ВСУ.

В сентябре кума Путина обменяли на 200 защитников "Азовстали". В Украине его продолжат судить заочно: по обвинению в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы.