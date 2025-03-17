В РФ заговорили о гарантиях безопасности и 'невооруженных наблюдателях' в Украине

Россия считает разговоры о миротворцах НАТО или Евросоюза на украинской территории "абсурдными". Но в то же время мирный договор может предполагать наличие в Украине "гражданской миссии невооруженных наблюдателей".

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С таким заявлением 16 марта выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Кстати, всего за три дня до этого официальная представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора Мария Захарова утверждала, что для Кремля "абсолютно неприемлемо" размещение в Украине "подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранные контингенты, военные базы или некие миротворческие операции".

Грушко в комментарии пропагандистскому СМИ сделал уточнение:

"Мирный договор может предполагать наличие в Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов соглашения, или гарантийных механизмов".

В то же время он заявил, что Москва будет требовать "гарантий безопасности" для России, включая нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО.

Вооруженные силы Запада на территории Украины, по его словам, "станут стороной конфликта со всеми последствиями".

Также дипломат сказал, что перспектив диалога России с НАТО сейчас нет, есть только "канал горячей связи".

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в вопросе отправки миротворческого контингента в Украину можно обойтись без согласия Российской Федерации. Потому что Украина – суверенное государство, и мнение страны-агрессора РФ здесь неважно.

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