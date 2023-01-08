В Ривне простились с погибшими в боях за Украину героями Андреем Самчуком и Богданом Рокицким. Фото

В Ривне попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. 37-летний Андрей Самчук и 27-летний Богдан Рокицкий воевали на разных фронтах, об их судьбах долго ничего не было известно.

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Однако 7 января, в Рождество, семьи обоих воинов узнали о том, что Богдан и Андрей погибли в боях с врагом. Об этом рассказал мэр Ривне Александр Третьяк.

"Два Героя вернулись домой на вечный покой. Они отдали свою жизнь за независимость Украины на разных участках фронта. Один – на Николаевщине, а второй – на Херсонщине. Но объединило их то, что месяцами родные не могли провести в последний путь своих самых дорогих людей", – отметил Третьяк.

Мэр рассказал о многомесячном испытании семей обоих героев неизвестностью и отчаянием, которое чередовалось с надеждой.

"Семьи двух Героев Андрея Самчука и Богдана Рокицкого месяцами жили с верой в то, что, возможно, страшная информация от побратимов об их смерти не подтвердится. Верили, что увидят защитников в списках раненых, среди тех, кто в плену...Но не судьба", – рассказал Третьяк.

Ни у Андрея, ни у Богдана не было особого военного опыта – однако они без колебаний встали на защиту родной земли.

"Без значительного военного опыта Андрей и Богдан без колебаний встали на защиту родной земли, когда враг пришел на нашу землю. И совершили наибольший подвиг - отдали собственную жизнь за то, чтобы мы с вами имели светлое будущее в суверенной Украине", – отметил городской голова Ривне.

Андрей Самчук родился в Ривне 29 декабря 1984 года. Окончил Великоолексинскую среднюю школу и Ривненскую духовную семинарию, сообщает издание "Рівне1".

"Андрей был чрезвычайно добрым человеком, мягким. Нас у родителей двое, то все шутили, что характерами и нравом вроде бы подменили: я - как парень, а он очень тонкий, чувственный, готов отдать все ради других. В конце концов, плохой человек не пойдет в священники" - цитируют журналисты воспоминания сестры воина Ольги.

Священнослужителем Андрей так и не стал. Похоронив родителей, он решил связать жизнь с украинским войском.

"В конце ноября 2021 года Андрей сознательно решил идти на контрактную службу в армию. Мы с мужем тоже военные, возможно это его вдохновило. И знаете, он как будто заново родился. Глаза горели, он нашел смысл жизни. До того он в армии не служил. В 2014 хотел идти добровольцем, но еще был жив папа и сдержал его. А теперь он действительно изменился", - рассказала сестра воина.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей проходил обучение на Волыни. Оттуда его подразделение перебросили сперва на границу, затем на Житомирщину, а впоследствии – на Николаевщину.

"Андрей рассказывал, что не все так легко, говорил откровенно, что было страшно. Но потом в него попала пуля. К счастью, спас бронежилет. Тогда Андрей улыбался: "Мне старшие говорят, что это была моя пуля. А если она меня не взяла, то теперь ничего не страшно". Он стал действительно бесстрашным после того", - вспоминает Ольга.

В последний раз с братом Ольга говорила 29 марта. Он собирался идти в бой – и так и не вернулся из него.

"С тех пор он числился пропавшим без вести. Я начала поиски, писала в интернете. Тогда со мной на связь вышли ребята, которые с ним служили. Уже они рассказали, что Андрей погиб во время минометного обстрела. Но ребята отступали и не могли забрать тела, - рассказала сестра Самчука.

Последний путь домой для Андрея Самчука растянулся на несколько месяцев. Когда останки воина удалось забрать на подконтрольную территорию - стартовала процедура опознания и проведения анализа ДНК. Он и подтвердил, что воин погиб, приняв в Николаевской области 29 марта свой последний бой.

Богдан Рокицкий также родился в Ривне, через десять лет после Самчука, 10 января 1995 года.

После школы выучился в Ривненском техническом профессиональном колледже НУВХП на электрика. Впоследствии - овладел специальностью "монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и технических сооружений, техник-электрик" в Нововолынском техническом колледже. Работал электриком на АЗОТе. Занимался спортом и совершенствовался в профессии. В частности, пишет "Ровно1", собрал собственноручно электровелосипед, хотел и дальше учиться, развиваться.

Когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, Богдан, не сказав о своих намерениях родным, одним из первых пошел в военкомат и добровольно попросился на фронт.

"Он был уверен, что должен идти защищать нашу страну. Говорил просто "Надо"... Ничего не рассказывал о войне, старался все держать в себе, чтобы меня не огорчать... Такой хороший ребенок, послушный, милый", – рассказала мама павшего воина, Ирина.

Никакого опыта у Богдана не было, поэтому он сперва прошел обучение, а дальше - выдвинулся в зону боевых действий как стрелок-снайпер.

"Я спрашивала, где он, но Богдан ничего не говорил, нельзя... Он был ранен, лечился, а когда прошел реабилитацию, снова вернулся на передовую. В этот раз на Херсонщину... В последний раз мы говорили 6 октября, он даже не сказал, что идут на задание, просто "До связи"... Но потом не звонил... Только 15 числа позвонили по телефону и сказали, что он среди пропавших без вести", - вспоминает Ирина.

Родные долго искали Богдана, надеялись, что он не погиб, а попал в плен. Конец надеждам позложила найденная в Херсонской области могиле, в которой обнаружили тела 13 украинских воинов.

"Богдан встречался с девушкой, собирались жениться, когда с войны вернется. Она подарила ему браслет и именно по этому браслету мы и узнали нашего мальчика... Поехали на опознание, сомнений не было - это мой ребенок", - рассказывает Ирина.

Последнюю дань памяти павшим Героям в Ровно отдали 8 января. Богдана Рокицкого похоронят на кладбище "Новое" в Ровно, а Андрей Самчук упокоится на кладбище в селе Малый Алексин - рядом с могилами родителей.

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