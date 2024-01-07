В Ривном в Донецкой области под завалами после удара РФ обнаружили тело погибшего ребенка

В селе Ривне Донецкой области, по которому 6 января российские оккупанты ударили ракетами, продолжается поисково-спасательная операция. Там спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело погибшего ребенка.

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Продолжаются поиски еще троих взрослых и двоих детей. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 08:00 в Ривном продолжали работать сотрудники ГСЧС.

"Изъяли тело 1 погибшего ребенка. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей", – говорится в сообщении.

Продолжаются и поисково-спасательные работы в Покровске. Там захватчики разрушили частные дома.

"В Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей", – отметили в ГСЧС.

Всего, по данным ГСЧС, ранения получили девять человек. За время работ спасатели разобрали 68 тонн разрушенных строительных конструкций. В Ривном и Покровске к разборам завалов и поиску под ними людей привлечены 30 спасателей и пять единиц техники.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в Покровске в результате вражеских ударов повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек, в Ривном – повреждения получили 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.

Напомним, около 15 часов 6 января россияне второй раз за сутки ударили по Покровскому району. По райцентру и селу Ривне они запустили восемь ракет С-300. Одна из них попала прямо в жилой дом.

В Донецкой ОВА вечером того же дня заявили, что Россия убила 11 мирных жителей, среди которых пятеро детей. В Офисе генерального прокурора и ГСЧС были более осторожны с оценками и до того, как был найден погибших ребенок, признавали гибель одной женщины в Покровске. Остальных же людей, находившихся в разрушенных домах, сейчас ищут, не констатируя их смерть до обнаружения тел.