В России информационные компании создаются централизованно, – экс-глава СБУ

В основе деятельности информационных компаний в России лежит контроль со стороны высшего руководства и финансовые вливания. Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат от ВО "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

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По его словам, информационные компании РФ создаются как правило ФСБ РФ, Минобороны, куда входят "Вагнер" и другие "ЧВК", а также администрацией Кремля.

Относительно того, каким инструментарием пользуются эти ведомства, нардеп выделил три группы: "Первая – это фермы или фабрики троллей и ботов, телеграмм-каналы и паблики, так называемые блоггеры. Вторая группа – это министерство обороны РФ, на контрактах и средствами которого создано не одна структура так называемых ПВК, в частности "Вагнер"… Третья группа – это Совбез и непосредственно администрация кремля: все российские электронные медиа и радио. Кроме того, кремль пользуется группой информационно-аналитических компаний, созданных для анализа контента в соцсетях, Телеграмм-каналах".

Валентин Наливайченко подчеркнул, что главный миф, который он доносит американским и европейским партнерам, что это "какие-то частные независимые компании": "Это один режим, один сценарий, одна враждебная деятельность", - отметил экс-глава СБУ.

Он обратил внимание, что информационные компании в РФ начали деятельность по формированию "фабрик троллей" и ботов: "С начала 2010-2011 это создавалось центром при ФСБ и разведке... Именно ими далее на территориях западных стран и в их соцсетях создаются тысячи аккаунтов, на которых работают именно эти фабрики троллей и ботов… Это скоординировано контентом, деятельностью и направлением, как правило, спецслужбами России, точнее разведкой и ФСБ".

Валентин Наливайченко считает, что усиление информационной работы России на Западе в последнее время связано с финансовыми вливаниями Москвы. Он убежден, что Кремль с помощью подобных кампаний добивается раскола среди западных союзников Украины.

"Именно для этого они используют манипуляции, дезинформацию и операции информационного влияния, в первую очередь, в социальных сетях среди западной аудитории, среди американских, европейских пользователей соцсетей и среди украинских", - отметил он.

Валентин Наливайченко добавил, что Центр противодействия дезинформации, украинские независимые СМИ, неправительственные организации, эксперты проделывают эффективную работу, однако отметил, что ситуация обязывает Украину усиливать поддержку этого Центра, а также других независимых информационных агентств, способствовать работе западных журналистов и экспертов внутри страны .

"Лучший способ для противодействия информационным спецоперациям агрессора – это поддержка журналистов и СМИ в Украине. Причем поддержка доступа к информации, техническим средствам, чтобы люди могли работать с информацией и транслировать ее. А также, что не менее важно, это поддержка в финансировании. И это сложнее, потому что у нас рынок рекламы не позволяет выживать независимым медиа", – констатировал он.