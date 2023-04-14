В России контрактник получил 10 лет тюрьмы за ликвидацию 'украинского диверсанта': убитым оказался росгвардеец

Российский контрактник получил 10 лет тюрьмы за убийство. Оккупант под действием алкоголя выстрелил в росгвардейца, которого принял за украинского диверсанта.

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Об этом сообщают в российских медиа. Обвиняемому солдату РФ светит десять лет колонии строгого режима.

Как сообщается, убийство было совершено в прошлом году российским контрактником Алексеем Усенко в зоне боевых действий в Украине, где мужчина воевал в составе армии оккупантов. Российские СМИ пишут, что совершению убийства могло способствовать то, что солдат пил коньяк на службе. Так, в состоянии алкогольного опьянения он принял росгвардейцев, которые следовали на гражданском авто рядом с колонной, за диверсантов.

Во время перемещения к передовой линии в составе военной колонны Усенко остановил ехавший в том же направлении легковой автомобиль. Он заставил находившихся в салоне двух сотрудников Росгвардии выйти на дорогу, нацелив на них автомат.

Водитель авто успел представиться и предоставить документы, подтверждающие его личность. В этот момент Усенко передернул затвор автомата АКС-74У и выстрелил во второго военного, смертельно ранив его в живот. Затем оккупант взял на прицел водителя и приказал ему лечь на землю, угрожая убить его.

Другие военные оккупационной армии прибежали на звук выстрела и убедили всех отстегнуть магазин от автомата и сдать оружие. Они показали, что контрактник был пьян и вел себя агрессивно и неадекватно, утверждая, что задержал украинских диверсантов. Его коллеги впоследствии сообщили, что накануне вместе пили коньяк.

В ходе следствия оккупант не признавал своей вины и утверждал, что гвардейца убили украинские диверсанты.

Как сообщалось ранее, значительная часть потерь армии России в Украине вызвана небоевыми причинами. Российских оккупантов в Украине также "выкашивали" инциденты, преступления и смерти, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.

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