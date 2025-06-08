В России мечтают об ударе по Украине ядерным 'Орешником' и вообще ЯО – но этого не будет. И вот почему

После феноменальной операции СБУ "Паутина" многие российские говорящие головы стали призывать к ответному удару по Украине, в том числе посредством "единорога" под названием "Орешник" или любого другого носителя ядерного заряда. Но что бы ни происходило в России, удара ядерным оружием мы не получим. Для этого есть ряд причин.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Что не так с "Орешником"?

Для начала напомню, что такое российский "Орешник" и что на самом деле он собой представляет. Ведь как ни странно, но после применения этого отростка российского эксгибиционизма по Днепру у россиян возникло впечатление, что именно он может решить все проблемы недоимперии как некое Wunderwaffe.

В декабре 2024 года многие западные и, к сожалению, ряд украинских СМИ стали весьма активно публиковать адский треш от Military Watch Magazine о производстве Россией якобы 25 ракет "Орешник" в месяц. Это сообщение стало результатом генерации высшего интеллектуального звена карманного пророссийского издания на фоне применения ракеты РС-26 "Рубеж" 21 ноября 2024 по Днепру.

Это упоминание очень важно – и вот почему. Прежде всего, если "апокалиптический" "Орешник" действительно производится в количестве 25 ракет в месяц, как заявлял "авторитетный" Military Watch Magazine, то получается, что по состоянию на июнь 2025 года у России их должно быть не менее 150.

Если кто не понял, это количество даже больше того боекомплекта, который есть у российских оккупационных войск по Х-47М2 "Кинжал". То есть в MWMe считают, что Россия способна производить межконтинентальную ракету средней дальности в большем количестве, чем аэробаллистическую модификацию 9М723?

И даже если предположить, что эти фантазии соответствуют действительности, то почему "Орешник" после удара по Днепру в 2024 году больше не применялся, ведь недостатка в боекомплекте этой чудо-ракеты Россия не должна испытывать. Или испытывает?

Ракета "Орешник" (или корректнее – РС-26 "Рубеж") существовала в виде единственного экземпляра после отмены в 2019 году проекта и консервации ракеты. Тот удар, который был нанесен по Днепру, был именно расконсервированной ракетой. А потому говорить, что в России запущено серийное производство "Орешников" нон-стоп – некорректно и непрофессионально.

Если бы страна-агрессор имела возможность запускать эту ракету в режиме нон-стоп, то она бы это уже сделала. Например, как акт возмездия за сожженные 1 июня стратегические бомбардировщики . Запустить ракету с Капустина Яра куда меньшая проблема, чем устроить массированную ракетную атаку комбинированного типа. Но этого не произошло.

Тем не менее, даже если "Орешник" будет запущен, что он собой представляет как средство поражения?

Ракета РС-26 "Рубеж" в конвенционном виде – это носитель 36 болванок, каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20-25 кг тротила. Иными словами, эффект от "Орешника" сопоставим с ударом 700-750 кг тротила или 1,5 баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер", или 7 авиационных бомб ФАБ-250.

Если кто не знает, то фронтовой бомбардировщик Су-34 может разместить 22 авиабомбы ФАБ-250, суммарной мощностью, эквивалентной более чем 2 тоннам тротила.

То есть ракета стоимостью 100 миллионов долларов несет в три раза меньший разрушительный эффект, нежели вылет Су-34 с полной нагрузкой ФАБ-250!

Но мне могут парировать, что я с уверенностью говорю об "Орешнике" с конвенционной боевой частью, хотя сама ракета предназначена для доставки ядерного заряда. А потому уровень истерии в нашем обществе при упоминании этой ракеты прежде всего накручивается именно ядерным нарративом. Но и тут все не так однозначно.

Ядерное бессилие

Россия – ядерная держава, и у нее имеется достаточное разнообразие ракетных средств доставки ЯО. Те же ядерные боевые части для баллистических 9М723, для авиационных Х-22/32, Х55 и так далее. А потому для применения ядерного оружия ей не нужно применять именно "Орешник". И до 2022 года ЯО могло быть применено множество раз куда более распространенными и дешевыми средствами, но этого так и не произошло.

И причиной является то, что война в Украине носит конвенционный характер, с применением именно конвенционного вооружения. И Россия крайне ограничена в своих возможностях применить даже тактическое ядерное оружие, если против нее не применяется ЯО.

Разумеется, кто-то может вспомнить обновленную ядерную доктрину России, где даже налет дронов может расцениваться как повод для удара ядерным оружием в ответ. Но ее доктрина, равно как и конституция в ее нынешнем виде, – это то, что можно применить только по одному назначению: в уличной уборной.

Дело в том, что Россия входит в ядерный клуб, в котором строго регламентированы правила применения ядерного оружия. И если Великобританию и Францию российские политики и дипломаты напоказ не ставят ни во что, то вот с позицией Индии и особенно Китая ей следует считаться. А Китай крайне негативно реагирует на каждую ядерную конвульсию российских спикеров – и тому есть причины.

Китай такой же реваншист с претензиями на мировую гегемонию, как и Россия, только с возможностями куда более обширными, нежели у тщедушной недоимперии, не способной даже производить военную технику для войны в достаточном количестве.

И если кто-то думает, что я имею в виду исключительно претензии Китая на Тайвань, то он ошибается. Причем кардинально, ведь с Тайванем у КНР всё обстоит намного лучше в вопросах возможного поглощения, нежели кому-то кажется.

Дело в том, что в Тайване существует две политические силы-коалиции, "Зеленые" и "Синие". "Зеленые" выступают за независимость Тайваня, а "Синие" – за воссоединение с Китаем. И поддержка у этих коалиций примерно равна, потому КНР и рассматривает решение тайваньского вопроса мирным, политическим путем. И именно поэтому, когда я слышу о готовности НОАК начать войну за Тайвань через неделю, месяц, полгода, год, я несколько скептически воспринимаю эту информацию.

Но совсем иные планы у Китая на другие страны, где такой поддержки, как в Тайване, у него нет. Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и так далее – весь этот регион Пекин считает своими историческими территориями, и совершенно не исключено, что у командования НОАК по каждой из стран есть свой сценарий действий, и явно не мирный. При этом КНР целиком и полностью будет рассчитывать на свое силовое доминирование над этими странами, причем именно в конвенционном формате.

Если Китай и будет начинать большую войну Поднебесной, то только конвенционную, при этом без неожиданного применения одним из союзников стран, оказавшихся под ударом, неких неконвенционных средств.

Для Китая очень важно, чтобы не нарушались установленные правила применения ядерного оружия, и, пожалуй, он является самым главным сдерживающим фактором для России. А она тотально зависит в войне против Украины от поставок из КНР самой разнообразной продукции – от станков и микроэлектроники до нитроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы.

Как бы странно это ни звучало, но на сегодняшний день Россия находится в тотальной зависимости, я бы даже сказал, под внешним управлением из Китая и совершенно не свободна в принятии решений, например относительно того, применять ли ей ЯО либо ТЯО.