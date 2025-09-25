В России набирает обороты кризис в войсках, в рядах топ-офицеров – большие проблемы: всплыли подробности

Количество высших офицеров российской армии, привлеченных к ответственности во втором квартале 2025 года, увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – с 38 до 48 человек. Количество дисциплинарных взысканий выросло с 42 в 2024 году до 99 в 2025-м.

Статистика обнародована на сайте "Хочу жить". Пресс-служба заявила, что эти случаи свидетельствуют о низком уровне воинской дисциплины среди старших и высших офицеров, а также о кризисе управленческой эффективности в ВС РФ.

В государственном проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными узнали имена провинившихся российских офицеров.

"В то время как госдума ужесточает наказания для простых российских солдат, высшим армейским чинам, посылающим людей на смерть, в основном грозят лишь взыскания и выговоры", – отметили в "Хочу жить".

Вынесены обвинения:

– заместителю командующего ЛенВО, генерал-лейтенанту АБАЧЕВУ Е.А.;

– заместителю командующего РВСН, генерал-майору ПОРОСКУНУ С.И.;

– заместителю командующего ТОФ по военно-политической работе, контр-адмиралу АРТЕМОВУ Д.Ю.

Вынесены протесты:

– командиру 11-й дивизии атомных подлодок, контр-адмиралу БУЛКАГОВУ П.И.;

– командиру 60-й ракетной дивизии, полковнику ВОИНОВУ А.А.

Завершены следственные действия и вынесены приговоры:

– заместителю начальника ГШ ВС РФ, генерал-полковнику АРСЛАНОВУ Х.А. (мошенничество в особо крупном размере, лишение свободы сроком на 17 лет, лишение воинского звания).

– бывшему начальнику морской авиации ПФ, генерал-майору ЗАГОНОВУ Г.И. (мошенничество, штраф 800 тыс. рос. рублей).

Продолжаются следственные действия в отношении:

– бывшего заместителя командира 1 АК, генерал-майора ОСПАНОВА М.Р. (находится в СИЗО);

– бывшего начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЦВО, генерал-майора ПУТИЛОВА Д.В. (находится в СИЗО);

– бывшего заместителя командующего ЛВО по МТО, генерал-майора МУМИНДЖАНОВА В.Е. (находится в СИЗО);

– бывшего начальника службы РАО ЗВО, генерал-майора ТАРАСА Р.Б. (производство приостановлено в связи с нахождением в т.н. зоне "СВО").

Взыскания, наложенные на должностных лиц от командиров соединений и ниже:

– командир 32-й дивизии ПВО, генерал-майор ДАШКИН Ю.Р. (4 взыскания);

– командир 101-й смешанной авиационной дивизии, генерал-майор АВЕРЬЯНОВ Е.В. (3 взыскания);

– командующий военно-транспортной авиацией, генерал-майор БЕНЕДИКТОВ В.В. (3 взыскания);

– начальник вооружения – заместитель командующего ТОФ по вооружению, полковник МАРНОВ С.Г. (3 взыскания);

– командир 18 военно-транспортной авиационной дивизии, генерал-майор РЫБКИН В.А. (2 взыскания);

– заместитель командующего военно-транспортной авиацией, генерал-майор СУХОРУЧКИН Д.В. (2 взыскания);

– начальник армейской авиации, полковник БОРИСИКОВ Ю.А. (2 взыскания).

Имеют предупреждение о неполном служебном соответствии:

– заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО, генерал-майор ШКОЛЕНКО В.И.;

– заместитель командующего дальней авиацией, генерал-майор ПЧЕЛА О.В.;

– командир 1-й смешанной авиационной дивизии, полковник ГОРИН А.А.

