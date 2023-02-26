В России нашли 24 интерната, в которые вывезли похищенных украинских детей: им промывают мозги пропагандой

Россия продолжает похищать украинских детей из оккупированных российскими войсками территорий Украины. Маленьких украинцев вывозят в российские интернаты, где подвергают мощной "промывке мозгов".

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Об этом сообщает российский телеканал "Дождь". Журналисты этого СМИ нашли 24 интерната на территории РФ, где удерживают украинских детей, и выяснили, что с ними там делают под видом "военно-патриотического воспитания".

По данным "Дождя", украинских детей, вывезенных со временно оккупированных территорий Украины, удерживают минимум в 24 российских интернатах. В 21 из них детей подвергают так называемой "военно-патриотической подготовке".

В распоряжении издания оказалась январская переписка между чиновниками российского минпросвещения с региональными органами опеки. Согласно этой переписке, свыше 400 детей-сирот, принудительно вывезенных из Украины, распределили в 24 интерната на территории РФ. В подавляющем большинстве из них маленьким украинцам усиленно "промывают мозги".

"Дождь изучил страницы учреждений в соцсетях и выяснил, что украинские дети вместе с находящимися там же российскими детьми участвуют в разного рода "патриотических" активностях: слушают брифинги спикера минобороны России Игоря Конашенкова, в которых тот докладывает об "уничтоженных нацистах", делают окопные свечи для передовой, ставят военные спектакли, учатся обращаться с автоматом Калашникова, пишут письма на фронт российским солдатам и посещают их в госпиталях", – пишет "Дождь".

На самом деле, количество украинских детей, оставшихся без родителей и похищенных российскими оккупантами из Украины, значительно превышает 400 человек. "Дождь" уточняет, что в 24 интернатах удерживают только тех детей, которых накануне или после начала полномасштабного вторжения захватчики сначала "эвакуировали" в пункты временного размещения Курской и Ростовской областей, а потом начали распределять по учреждениям.

Журналисты напомнили, что конце августа прошлого года уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что в этой группе 600 детей, вывезенных из Украины. При этом в перечне, оказавшемся в распоряжении "Дождя", нет учреждений Московской, Ленинградской и других областей, которые также заявили о "приеме" сирот.

Интернатам, как следует из переписки минпросвещения, предписано "жизнеустроить детей в семьи граждан". К середине января, по данным издания, из более чем 400 детей, о которых известно "Дождю", под опекой в приемных семьях оказались 36.

При этом официальные данные о противозаконном "устройстве" похищенных из Украины детей в российские семьи гласили, что под опекой оказались 350 похищенных Россией маленьких украинцев. А летом прошлого года служба опеки Краснодара сообщала, что усыновлено "более 1000 детей из Мариуполя", но впоследствии заметку удалили и заявили о взломе.

Тот факт, что у похищенных украинских детей на родине могут оставаться родственники, которые их разыскивают, государство-агрессора вообще не беспокоит.

Напомним, 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, депутаты Рады обратились в ООН из-за принудительной депортации Россией детей из нашей страны.

В частности, Рада обратилась в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев. Все эти международные институции украинский парламент призвал поспособствовать возвращению похищенных украинских детей на родину, к их родителям или законным представителям.

Насильственная депортация, в том числе, детей, в международном законодательстве расценивается как тяжкое военное преступление.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, принудительное предоставление похищенным детям гражданства РФ, а также их усыновление противоречит фундаментальным принципам защиты детей в условиях войны.

В целом же принудительная депортация населения государством-оккупантом во время войны является нарушением статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения и статьи 85 Дополнительного протокола к конвенции, которые прямо запрещает осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой – независимо от мотивов проведения этой депортации.

Кроме того, такие действия представляют собой нарушения ст. 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, гарантирующих право не быть подвергнутым бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и право на уважение частной и семейной жизни, а также ст. 2 Протокола №4 к Конвенции, гарантирующей право свободно передвигаться и свободно выбирать место жительства на территории любого государства, право покидать страну и запрет выслания с территории, гражданином которой является лицо.

По состоянию на 1 июня 2022 года, по данным из открытых источников, границу в сторону России и ОРДЛО пересекло более 234 тысяч детей. Это принудительно депортированные, принудительно перемещенные дети либо на временно оккупированные территории, либо в РФ, либо в республику Беларусь. После этого темпы похищения украинских детей лишь ускорились.

В связи с этим Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности из-за депортации и "фильтрации" украинцев.