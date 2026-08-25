Депутат Госдумы России Виктор Соболев призвал завершить войну с Украиной до 2030 года. По его словам, завершить "СВО" нужно "абсолютной победой".

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Также он сказал, что они должны быть готовы отразить "агрессию стран НАТО", которые якобы стремятся с ними воевать. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Россия должна завершить "СВО" победой до 2030 года, чтобы быть готовой отразить "агрессию стран НАТО". И якобы эти страны, по его словам, стремятся воевать с Россией, поэтому нужно завершить войну в Украине, чтобы быть готовыми отразить нападение стран НАТО.

По его словам, все они хотят воевать с Россией и ведут "серьезную подготовку" к этому.

"С фашистским режимом нужно расправиться до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Конечно, здесь есть информационная составляющая, прежде всего для своих собственных народов, которых они готовят к войне, но идет и серьезная подготовка к войне с Россией", – сказал парламентарий.

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Поэтому, по его мнению, к 2030 году необходимо завершить войну в Украине "абсолютной победой".

"Мы должны к этому времени, к 2030 году, полностью завершить специальную военную операцию в Украине. Завершить, как сказал президент, победой наших вооруженных сил, абсолютной победой", – добавил он.

Что известно о переговорах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность завершения войны может сохраняться с момента саммита "Группы двадцати" в США до конца лета 2027 года. В то же время Россия пока не готова прекратить боевые действия без требования о выводе украинских войск из Донецкой области.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова вести мирный диалог с Киевом. При этом военный преступник вновь выдвинул условия, тем самым отвергнув предложения о немедленном прекращении убийств и переходе к реальной дипломатии.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, в ближайшее время Украина будет пытаться активизировать переговорный процесс, однако детали таких шагов пока не разглашаются. Вместе с тем он предостерег от ожиданий скорого завершения войны.

Перед заседанием Совета Безопасности ООН в понедельник, 24 августа, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен зачитал совместное заявление более полусотни стран-членов организации. Они призвали страну-агрессора Россию согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине. Также Москва должна пойти на возобновление переговоров для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Подписавшие заявление подтвердили поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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