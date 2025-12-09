В России объявили призыв резервистов: какие угрозы это несет Украине и как может сказаться на ходе войны

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы в 2026 году. Это произошло после того, как Госдума РФ в октябре расширила их функционал. Очевидно, что Путин задействовал все имеющиеся рычаги для проведения гибридной мобилизации в стране, но какую роль могут сыграть именно резервисты?

Для начала хочу обратить внимание на то, что в России в течение 2025 года последовательно проводятся мероприятия по усилению мобилизации и даже более того – подготовке гибридной всеобщей мобилизации, позволяющей в течение 2026 года призывать минимум миллион человек.

В настоящее время Путиным уже подписан закон о внесении изменений в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", что делает с 1 января 2026 года призыв россиян, не пребывающих в запасе, круглогодичным. То есть срочники будут призываться в течение всего года, а не только весной и осенью, что позволит увеличить численность призыва до минимум 500 тысяч человек.

Кроме того, в Госдуме рассматривается возможность проведения законопроекта, который уравнивает срочника и контрактника в обязанностях по "защите родины". Это позволит командованию российских оккупационных войск открыто задействовать срочников в зоне боевых действий в Украине.

Также Россия масштабирует рекрутинг наемников в странах третьего мира: Африке, Центральной Азии и так далее, а также усилила преследование так называемых натурализованных граждан – мигрантов, получивших российское гражданство.

При неизменной контрактной мобилизации все вышеозвученные методы позволят России в 2026 году привлечь минимум миллион человек к службе в армии – в той или иной форме. Но что касательно самой большой и самой неопределенной группы – резервистов? Как их привлечение к войне может повлиять на ход событий и повлияет ли?

Резервисты

С недавних пор в России разрешено привлекать резервистов для защиты объектов инфраструктуры, энергетики и транспорта, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые оказываются под ударом украинских беспилотников на территории РФ.

Как известно, в Конституцию страны-агрессора незаконно в качестве российских территорий были внесены украинские Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая области, а также временно оккупированный полуостров Крым. Следовательно, резервисты, подписавшие контракт, могут быть отправлены для несения службы именно на эти территории.

В ноябре глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассматривается также возможность направления резервистов на территории, не внесенные в Конституцию России, – в Сумскую и Харьковскую области.

То есть мы видим поступательное расширение функционала резервистов, и их применение вряд ли будет ограничено только охранными и надзирательными функциями в тыловых зонах. Но даже если только так, то какие это несет угрозы?

На сегодняшний день в России действующих резервистов, подписавших контракты, около 100 тысяч. В целом же потенциал этой категории может составлять до двух миллионов добровольцев мобилизационного резерва.

Но даже если рассматривать появление резервистов в тыловых зонах временно оккупированных территорий Украины в количестве до 100 тысяч, то можно говорить о серьезной разгрузке российских подразделений, занятых этими функциями в тылу. Это позволит командованию РОВ задействовать в боях освободившийся ресурс, то есть пополнить передовую минимум на 100 тысяч.

В свою очередь, если в 2026 году будут введены нормы, позволяющие задействовать резервистов и по линии боестолкновений, то результатом может стать доведение общей группировки РОВ за счет этой категории в кратчайшие сроки до 800 тысяч человек и даже более.

Поэтому вне зависимости от того, в каком виде резервистов будут использовать в Украине, в тылу или на передовой, это в любом случае будет негативным фактором, направленным на потенциальное увеличение численности РОВ.

Выводы

В России ускоряют процесс проведения гибридной всеобщей мобилизации. Используются разные ухищрения и методы, позволяющие нарастить темпы как добровольной, так и принудительной мобилизации. Это все указывает на то, что Россия намерена воевать в 2026 году не менее интенсивно, нежели в 2025-м, и при неизменной тактике применения большого количества людского ресурса.

Очевидно, что просто так просиживающие без дела в казармах и полевых лагерях миллион человек Москве не нужны. Всю эту массу она использует для продолжения активных боевых действий, причем не исключено, что на территории не только Украины, но и одной из европейских стран. И нынешние решения, принятые по резервистам в России, – лишь одно из доказательств того, во что превращается армия страны-агрессора и как она будет воевать в ближайшем будущем.

Игнорирование этой угрозы самоубийственно.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".