В России пожаловались, что в Белгородской области 'применено американское оружие': в США отреагировали

В Минобороны России заявили, что якобы на территории Белгородской области РФ бойцы российских добровольческих формирований в составе ВСУ применили американское оружие, в том числе бронированные машины HMMWV. В Пентагоне ответили, что скептически относятся к правдивости подобных сообщений.

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Российское оборонное ведомство распространило видеозаписи и фото, на которых зафиксирована техника, похожая на американскую. В то же время представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер во время брифинга отметил, что Штаты не одобряют удары по территории России, в том числе с использованием американского оружия, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну с РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Как я уже говорил накануне, мы не одобряем удары внутри России, и мы четко даем это понять. Но, как мы тоже говорили, именно от Украины зависит, как вести эту войну", – подытожил Миллер.

Он добавил, что США следят за информацией об использовании американского оружия в РФ и не согласовывали передачу вооружения третьей стороне, военизированной группировкой вне Вооруженных сил Украины.

"Украинская сторона не просила о каких-либо передачах. Поэтому мы внимательно следим", – отметил военный.

Напомним: на второй день операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области минобороны РФ поспешило отчитаться о якобы ликвидации "диверсантов". В РДК опровергли эту информацию, подчеркнув, что среди бойцов корпуса потерь нет.

"Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Российского добровольческого корпуса потерь нет", – заявили в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 мая в РФ заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. В село Козинка подтягивались группы якобы "украинских диверсантов", которые вступали в бой с силовиками страны-агрессора;

– к вечеру того же дня в Белгородской области России решили отменить режим КТО. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ".

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