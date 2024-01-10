В России пожаловались на атаку дронов на военный аэродром 'Энгельс 2': оттуда взлетали истребители для атак на Украину

Россияне пожаловались, что в ночь на 10 января Саратовскую область атаковали два украинских беспилотника. В минобороны РФ заявили, что оба БПЛА якобы были сбиты средствами ПВО.

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Эти беспилотники упали на территории военного аэродрома оккупантов "Энгельс-2". Об этом сообщают российские СМИ.

О последствиях падения беспилотников оккупанты не сообщают.

Отметим, что в 2021 году авиабаза в Энгельсе была единственной в России, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-160. А начиная с февраля 2022, эта база используется для проведения масштабных авиационных ударов против Украины.

Напомним, что в российском городе Энгельс (Саратовская область) в ночь на понедельник, 26 декабря 2022 года, раздались взрывы в районе аэродрома, где базируется стратегическая авиация РФ. Там вспыхнул масштабный пожар, погибли трое и пострадали четыре человека. Авиатехника в результате атаки повреждений не получила.

Также 5 декабря в России заявили, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром стратегической авиации в Саратовской области, в том числе на авиабазе "Энгельс-1". В результате инцидента пострадали самолеты и двое военных. БПЛА якобы упал на взлетно-посадочной полосе.

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