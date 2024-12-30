В России пожаловались на атаку на нефтепровод 'Дружба': говорят о ракете-дроне 'Пекло'

В районе города Новозыбков Брянской области РФ якобы был прилет украинского дрона-ракеты "Пекло". Об этом заявила российская пропаганда, пожаловавшись на попытку атаковать нефтепровод "Дружба".

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Один из популярных вражеских Telegram-каналов утверждает, что трубопровод не задело, но в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Это произошло в поселке Мамай в 4:30 (3:30 по Киеву) в понедельник, 30 декабря.

Люди при этом не пострадали. "Участок нефтепровода – последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть в том числе идет в Европу", – заявили пропагандисты.

Добавим, что утром в понедельник местные власти заявили, что над Брянщиной российская ПВО якобы "обнаружила и уничтожила БПЛА самолетного типа".

Утверждалось, что раненых, жертв и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.

Как писал OBOZ.UA, 27 декабря в российском Воскресенске Московской области произошел взрыв, в результате которого уничтожены вагоны грузового поезда. В ГУР МО Украины отметили, что страна-террорист Россия использовала этот состав для обеспечения логистических потребностей своей армии.

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