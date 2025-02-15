В России пожаловались на массированную атаку дронов: пылает промзона, закрыты аэропорты. Видео

В России заявили об атаке дронов на ряд российских регионов. Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Новомосковске Тульской области и в Энгельсе Саратовской области, в Волгограде под прицелом оказался НПЗ, а в Калужской области вследствие атаки загорелся "промышленный объект".

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"Росавиация" на фоне атаки закрыла сразу семь аэропортов, пишут российские СМИ. А в минобороны РФ похвастались "перехватом и уничтожением" 40 украинских беспилотников над 4 регионами.

Так, в ночь на 15 февраля "движуха" происходила в российском Волгограде. Там местные жители жаловались на множество взрывов, а пропагандисты признавали: неизвестные дроны мог интересовать НПЗ в Красноармейском районе.

"Более 15 взрывов уже прогремели над Волгоградом. Украинские БПЛА летели в сторону НПЗ в Красноармейском районе. Очевидцы рассказали, что мощные взрывы не прекращались около 45 минут. Во дворах сработали сигнализации у машин. По их словам, в данный момент никаких повреждений в городе нет. Взрывы над Волгоградом не прекращаются до сих пор", – написал один из Z-пабликов.

Впрочем, ситуация с "отсутствием повреждений в городе" оказалась непродолжительной: спустя некоторое время в РФ заявили, что БпЛА врезался в одну из многоэтажек. В качестве подтверждения росСМИ публиковали снятое зевакой видео: на нем виден момент поражения, однако до конца не понятно – то ли "подавленный" дрон действительно упал на крышу дома, то ли российская ПВО умудрилась сбить его непосредственно над зданием.

Сначала росСМИ заявляли, что никто не пострадал, позже написали об одном раненом.

"Зафиксировано падение БПЛА на кровлю жилого дома в Волгограде. Пострадал один человек, сообщили власти", – в лучших традициях российского "новояза" написали госСМИ РФ.

С "огоньком" провели ночь и россияне, живущие в Калужской области: они слушали взрывы и звуки стрельбы около 6 часов утра по местному времени (около 5 утра по Киеву).

Чуть позже губернатор региона Владислав Шапша признал, что без последствий визит дронов не миновал.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли рассчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", – написал он.

Он не уточнил, какое именно предприятие было поражено. Однако в том же Дзержинском районе расположен, к примеру, ООО "Первый завод" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России, номинальная мощность по переработке нефти составляет 1,2 миллиона тонн в год. Туда дроны прилетали уже минимум дважды, в марте и мае прошлого года.

Веселой выдалась ночка также для жителей Тульской и Саратовской областей.

"Местные жители слышали не менее пяти взрывов. С их слов, беспилотники летят на низкой высоте в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс (Саратовская область) и Волгограда. По целям работает ПВО. Официальной информации пока не было", – писали пропагандисты.

Кроме того, росСМИ сообщали также об атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, правда, практически без подробностей.

Тем временем в "Росавиации" сообщили о "плане "Ковер" сразу в семи аэропортах.

"Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ранним утром введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска", – отмечено в сообщении.

Впоследствии в Волгограде ограничения были отменены.

При этом зачем россиянам ограничивать полеты авиации – непонятно: по версии минобороны РФ, все дроны российская ПВО "уничтожила".

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Саратовской области", – заявили там.

Напомним, накануне также сообщалось, что десятки дронов атаковали Россию и оккупированные территории. В одном из российских регионов под прицелом оказался НПЗ.

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