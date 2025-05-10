В России придумали новую 'победу' в войне против Украины – ISW

Во время парадов в России 9 мая государство-агрессор продемонстрировало свои БПЛА, а также антидроновые адаптации техники, которые применяются в войне против Украины. Официальные лица преподносят это как форму некой "победы" на "СВО".

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На это обратил внимание американский аналитический Институт изучения войны. Отчет за 9 мая 2025 года был опубликован на сайте ISW в субботу, 10-го числа.

Эксперты указали, что подобные "инновации" армейцы показывали не только в Москве, но и в российских регионах:

– на параде в столице РФ были представлены разведывательные беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30" и "Зала", барражирующие боеприпасы "Ланцет-51" и "Лансер-52", дальние ударные дроны-камикадзе "Герань" ("Шахед") и "Гарпия";

– на праздновании в Хабаровске (Хабаровский край) военнослужащие-оккупанты проехались на вездеходах-квадроциклах китайского производства и багги российского производства;

– в Екатеринбурге (Свердловская область) некоторые танки были прикрыты сеткой, которая в боевых условиях используется для борьбы с беспилотниками.

"Российские официальные лица, по-видимому, подчеркивают эти виды оружия, транспортных средств и противобеспилотные адаптации для российской общественности, чтобы представить эти инновации как форму "победы" в Украине", – завили аналитики.

Акцентирование внимания на этом во время парадов говорит о том, что ВС РФ намерены сохранить эти адаптации в будущих военных операциях.

Как писал OBOZ.UA, во время парада на Красной площади 9 мая Владимир Путин, как и в предыдущие годы войны против Украины, не забыл вспомнить о "спецоперации", однако в этот раз сказал лишь несколько слов.

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