'В России продолжается процесс перехода к полному тоталитаризму': военный аналитик прокомментировал теракт в 'Крокусе'

Все заявления и комментарии по теракту в деловом центре "Крокус Сити", которые в последнее время делают пропагандисты и чиновники РФ, сигнализируют лишь о том, что Россия направляется к полному тоталитаризму. Однако параллельно этому в России набирает обороты дестабилизация системы.

Так считает военный аналитик Михаил Самусь, поделившийся своими мыслями с OBOZ.UA. По его словам, даже для глобального юга, где обычно официальные лица повторяют вслед за пропагандистами РФ, "будет проблематично определить, что же произошло на самом деле".

Самусь уверен, что упомянутый теракт Кремль "использует для того, чтобы установить тоталитарные принципы функционирования государства". "По Оруэллу каждый гражданин Российской Федерации должен быть счастлив от того, что его убьет российское государство. То есть чтобы они шли именно к этому", - отметил эксперт.

С другой стороны, и сам теракт, и непрофессионализм спецслужб, и вообще информационное сопровождение ситуации "свидетельствуют, что в РФ уже идет дестабилизация системы". "То есть, с одной стороны, власти пытаются установить тоталитаризм, а с другой стороны у нее есть внутренние проблемы, у них идет разбалансировка системы", – пояснил Самусь.

"Тоталитарная система уже не первый раз показывает, что она абсолютно импотентна... Поэтому на самом деле я не ожидаю, что это как-либо повлияет на ход боевых действий в Украине", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта 2024 года в деловом центре "Крокус Сити" был совершен самый масштабный террористический акт в истории современной России, в результате которого погибли более 130 человек. Казалось бы, как это возможно в стране с высокой активностью спецслужб и в состоянии войны? Но всему есть объяснение. Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".