В России прошла "зачистка" идеологов гибридных сценариев: какой стране сейчас грозит силовой вариант и как это отразится на Украине

Последние внутриполитические изменения в России говорят о неизбежном установлении в окружении Владимира Путина доминирования "партии войны". А это означает, что не только война в Украине будет продолжаться, но и то, что страны, находившиеся ранее исключительно в зоне гибридного влияния Кремля, могут перейти в активную фазу реваншистских сценариев. И одной из них является Молдова.

Подробнее о возможном развитии событий и как это может сказаться на Украине – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Накануне в России был проведен процесс полного вытеснения из окружения Путина идеологов гибридных сценариев в отношении как Украины, так и стран бывшего СССР. Речь идет об отставке с поста замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который долгие годы был одним из основных кураторов "народных республик" и основным лоббистом гибридных сценариев вместо прямых вторжений.

Перед тем как Козак оставил свой пост, была проведена ликвидация управления по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое заменили на "Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству" Сергея Кириенко, которого относят к лагерю "партии войны".

Причем это все касается не только внутриполитической переформатации в России, но и военных вопросов, ведь на учения "Запад-2025" Владимира Путина сопровождал не глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а генерал Андрей Мордвичев – современный российский мясник уровня Жукова, адепт культа мясных штурмов.

Все это указывает на то, что страны из состава бывшего СССР, в отношении которых Россия применяла гибридные сценарии, могут в ближайшее время стать целью для реализации силовых сценариев. И одной из наиболее уязвимых, находящихся в зоне максимального риска, является Молдова.

Поле битвы – Молдова

Россия после Приднестровского сценария ставила цель поглотить Молдову гибридно – без применения прямой силы. Но последние три десятилетия провальных попыток полного поглощения республики, хотя при Игоре Додоне этот план казался предельно близким к реализации, коррупция российской марионетки и его же кураторов погубила этот сценарий.

Напомню, что бывший президент Молдовы Игорь Додон является креатурой "Молдавского отдела" (находящегося в управлении Владимира Чернова) под руководством ветерана российской разведки Игоря Маслова. Именно Маслов и является куратором Додона, а через аппарат Чернова годами сливалась информация и отправлялись документы в штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ и лично Дмитрию Козаку.

Тем не менее Кремль продолжил сценарии в отношении Молдовы, используя потенциал внутренней агентуры, которая формировалась с учетом виденья на долгую перспективу. Классический гибридный сценарий, за которым стоял "Молдавский отдел" Козака.

Финансирование этих сценариев осуществлялось в том числе через беглого пророссийского олигарха Илана Шора, который в самой Молдове сформировал политический гарем из таких деятелей как Евгения Гуцул или Виктория Фуртунэ и прочих.

Но долгие сценарии и поступательное продвижение к поставленной цели уже не удовлетворяют дряхлеющий режим Путина. Ему нужно все и сразу, без долгих политических игр.

Как только пошли смены приоритетов, то сразу же на небосклоне засветили звезды информационного пространства, которые стали предупреждать об угрозах не только для Молдовы, но и Одессы и Одесской области прямым вторжением и оккупацией. Вот только эти "звезды" уже не в первый раз занимаются больше дешевым личностным хайпом вместо здравой аналитики.

А если трезво оценить ситуацию, без чрезмерно эмоционального брюзжания, то что на самом деле может ожидать Молдову и Украину ввиду меняющихся сейчас тенденций?

Силовая операция: реальная и мнимая угроза

На сегодняшний день Кремль может провести в Молдове силовую смену власти, применяя исключительно внутренний потенциал Приднестровья.

При этом сценарий может быть запущен на фоне протестов пророссийских элементов в столице – Кишиневе – и поддержки "народного возмущения узурпаторской властью Майи Санду" приднестровскими незаконными вооруженными формированиями, во главе которых будут стоять российские "миротворцы".

Прямой угрозы Одессе и Одесской области эти силы представлять на сегодня не могут. Более того, у границ с Приднестровьем со стороны Украины сконцентрированы силы и средства быстрого реагирования представляющие куда большую опасность, чем тот ресурс, что имеется в "ПМР". А что в недореспублике за военный ресурс по состоянию на сегодня? На самом деле – ничего нового.

Силовой потенциал Приднестровья представляют собой две категории сил и средств. Российский контингент:

– личный состав – 1 700;

– 1411-й склад хранения артиллерийских боеприпасов (с. Колбасна), где хранится около 22 тысяч тонн боеприпасов, большая часть из которых превысили предельные сроки хранения, но все равно представляющие интерес как потенциальный ресурс;

– аэродром "Тирасполь".

– 82-й ОМСБ (г. Бендеры);

– 113-й ОМСБ (г. Тирасполь);

– 540-й отдельный батальон управления и МТО (г. Тирасполь);

– 450-й военный госпиталь (г. Тирасполь);

– отделение российской военной прокуратуры и отделение военной контрразведки ФСБ РФ (г. Тирасполь).

Незаконные вооруженные формирования "ПМР" представлены следующим количеством сил и средств:

– личный состав – 7,5 тысяч;

– танки – около 11 боеспособных ОБТ модификаций Т-64Б/БВ и Т-72. Около 30 танков Т-64Б/БВ, Т-72 и Т-55 в небоеспособном состоянии;

– ББМ – около 150 боевых машин типов БМП-1/2, БТР-60\70\80, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, часть из которых в небоеспособном состоянии с невозможностью проведения ремонта;

– ствольная артиллерия – около 60 единиц, в составе 122-мм гаубиц Д-30, 85-мм дивизионных пушек Д-44 и 100-мм противотанковых орудий МТ-12.

– РСЗО – около 20 единиц в составе 122-мм БМ-21 "Град"/ВВ-21.

Все это количество сил и средств и близко не может обеспечить приднестровской группировке реализацию успешного сценария вторжения в Украину и захват Одессы и Одесской области. Это больше будет напоминать мясорубку для приднестровских леммингов в районе Беляевки и обнуление потенциала очередной "несгибаемой народной республики" в считанные часы.

Но, к сожалению, этого потенциала вполне достаточно для удара по самой Молдове. Оказания силовой поддержки фиктивным протестам, которые могут быть катализированы, например, результатами парламентских выборов 28 сентября. Не просто так в России прошли процессы смены идеологов сценарий и групп влияния. Пророссийские элементы в Молдове и вправду могут в ближайшее время задействовать не просто инструментарий внутренней дестабилизации посредством протестов, но и с применением силовых элементов с Приднестровья.

Конечно, с вожделением ожидаю комментариев о том, что Румыния поможет, но - нет. Оставьте фантазии о том, что кто-то кому-то поможет из стран НАТО прямым вмешательством странам, не входящим в Альянс. Даже больше – они сами себе помочь не могут. Просто ответьте на вопрос: сколько ПВО Румынии сбила Shahed-136, пролетавших за последние годы в ее воздушном пространстве?

Между тем Россия начинает играть в последнее не просто грязно и агрессивно, но напористо и смело. И если в Молдове начнет реализовываться вышеописанный сценарий, а вероятность тому крайне высока, то никто кроме Украины не сможет уберечь ее от поглощения российской чумы.

Если же говорить о целях России таким поглощением, то это не столько планы последующего вторжения в Украину, сколько создание повышенного напряжения на границе с Румынией и по украинским областям – и не только Одесской.

Задача не просто контроль над республикой, а создание очередного эксклава, отвлекающего и раздражающего. Ведь при переходе Молдовы под контроль российских кураторов концентрация украинских войск возрастет с учетом роста потенциальной угрозы от республики, а это означает ослабление потенциала по реальной линии боестолкновений.

Иными словами, от нынешних перемен в российском руководстве, сконцентрированном на войне и работе с бывшими республиками СССР, риски для Молдовы возрастают на порядок. Даже если не говорить о масштабных, глобальных угрозах для Украины от таких возможных сценариев нам крайне невыгодно иметь очередной аппендикс русского мира в южном подбрюшье.

По этой причине события ближайших недель в Молдове должны привлекать максимум нашего внимания – не только в контексте информационной осведомленности, но и в рамках национальной безопасности.

Выводы

Что нужно России от Молдовы? Конечно, контроль этой республики. Но для чего? Для вторжения в страны НАТО? Для вторжения в Украину? Нет, и это мы с вами видим – ресурса для этого и возможностей у РФ попросту нет.

Молдова им нужна как раздражитель для НАТО и Украины. Контроль над республикой будет позволять России представлять одновременно мнимую угрозу как для стран ЕС, так и Украины, сковывая серьезный потенциал вдоль границы, опасная протяженность которой возрастет в два раза. Российское командование заинтересовано в том, чтобы Генштаб ВСУ концентрировал критически важный ресурс не по линии боестолкновений, а именно на границе, отдаленной от зоны боевых действий.

Россия действительно может перейти от сценариев долгого и порою безуспешного поглощения бывших республик СССР к форсированию событий. Реализовать такой сценарий по ряду республик они быстро не смогут из-за нахождения тех в военно-политических альянсах (страны Балтии) либо территориальных масштабов (Казахстан), а также из-за возможностей военного потенциала, способного дать серьезный отпор (Азербайджан). Но выбор может пасть на одну из наименьших и наиболее слабых стран из бывшего концлагеря народов.

Накануне парламентских выборов для Молдовы зажигается "код красный".