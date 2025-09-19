Учения "Запад-2025" оказались намного опаснее поспешного вторжения в страну НАТО: какие цели были у России и что ей удалось

Российско-беларусские учения на территории РБ завершились, оставив после себя горькое информационное послевкусие. С одной стороны в ряде как украинских, так и западных СМИ им уделялось пристальное внимание на уровне угрозы вторжения в страны НАТО, а с другой – они оказались демонстрацией классических учений уровня пережитка "совка". Тем не менее "Запад-2025" стали куда более глубоким мероприятием, чем могло показаться на первый взгляд.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем оценить результативность и эффект этих учений надо разобраться, что же это было? Ведь на самом деле "Запад-2025" не представляли собой ничего нового в вопросах применения опыта боевых действий в Украине и поражали классическими приемами эпохи советской армии, например, десантирования личного состава и техники в тыл врага посредством военно-транспортной авиации Ил-76.

Напомню, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину за первые две недели российские оккупационные войска провели более 30 десантных операций воздушной компоненты. Из которых можно считать частично успешными всего две, причем сопровождавшиеся высокими потерями личного состава.

То есть, сказать, что в ходе учений "Запад-2025" отрабатывались некие методы ведения боевых действий с учетом опыта и вызовов современной войны – нельзя. Тогда, возможно, отрабатывались операции против стран Альянса, например, прорыв Сувалкского коридора, о чем очень часто вспоминали СМИ?

"Запад-2025" как вторжение в страны НАТО

Этот нарратив мы неоднократно с вами слышали, но он и близко не отвечал действительности, поскольку по состоянию на 1 сентября 2025 года, когда были начаты первые маневры ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", в которых приняли участие две тысячи личного состава из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, с наличием 450 единиц техники, стало понятно, что речь идет не про вторжение.

Некоторое время назад я публиковал материал относительно угроз для стран НАТО, в частности, Польши, если в Кремле будет принято решение прорубать Сувалкский коридор и сколько РОВ для этого необходимо ресурса ("Российская угроза заставила Польшу и страны Балтии принять ряд мер: насколько они готовы к вероятному вторжению").

Но что мы увидели в Беларуси?

Создать полноценную ударную группировку для таких действий за 12 дней с момента вышеупомянутых учений на две тысячи невозможно, а той группой, что была сосредоточена на территории Беларуси, провести общевойсковую наступательную операцию как против Украины, так и стран ЕС противник был не в состоянии от слова совсем.

На момент начала учений "Запад-2025" на границе Беларуси и Украины присутствовали такие силы и средства:

– 383 ДШБ 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская область;

– 5-я ОБр СпН – Иваново, Брестская обл. и Приболовичи, Гомельская обл.;

– 317 ВДБ 103-й ОВДБр – с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

– 336-я РеАБр (Зябровка);

– 51-я АБр – г. Гомель.

Также в ближней приграничной зоне находились подразделения 33 СпН, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355-й ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-й РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная вышеперечисленным подразделениям, имела следующий вид:

танки – около 30 единиц;

ББМ – 135 ед.;

артсистемы – около 60 ед.;

РСЗО – около 10 ед.

Таким образом вдоль всей границы с Украиной было сосредоточено около трех тысяч человек личного состава из 14-тысячной армии РБ, а также 165 единиц бронетехники типа ОБТ, ББМ и 70 единиц артиллерии, что явно указывает на недостаточный потенциал прорыва на Киев.

Потенциал РОВ в Беларуси

Практически вся группа российских оккупационных войск в РБ рассредоточена по разным локациям:

– 1 450 россиян размещены на радиотехническом узле "Барановичи" и 43-м узле связи "Вилейка";

– 530 россиян на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь";

– 20 россиян входят в состав 313-й военной прокуратуры гарнизона и 484-го военного следственного отдела;

– 20 россиян размещены на 1405-й базе артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н).

Для проведения учений на территорию Беларуси были отправлены дополнительные силы и средства:

- беларусские официальные лица заявляли, что в учениях было задействовано около 13 тысяч военнослужащих, без указания распределения принадлежности к ВС какой именно из стран. Но, подчеркну, верить этим лицам – себя не уважать;

- литовская разведка сообщала о том, что на территорию Беларуси было переброшено до двух тысяч российских военных.

Таким образом даже при самых худших оценках российская военная компонента не представляла для стран НАТО серьезной угрозы. Так что же это было?

Реакция НАТО

А было это проверкой реакции стран Североатлантического альянса на потенциальную угрозу как в целом, так и в частности Польши и стран Балтии. Россия попросту проводила этой осенью масштабную разведывательную операцию, предварительно создав в информационном пространстве ажиотаж.

Стоит отметить, что этот ажиотаж был значительно усилен налетом на территорию Польши российских дронов-приманок "Гербера", которые также выполняли функцию разведчиков.

Но параллельно с проведением разведывательной операции они настолько возбудили польскую сторону, что к границам с Беларусью были отправлены чрезмерные силы и средства, даже и близко не сопоставимые с российским контингентом, размещавшемся на территории РБ.

Разумеется, российская военная разведка воспользовалась этим моментом сполна, изучив не только состав польских сил и средств, задействованных в настолько неопределенный и опасный момент в экстренном режиме, но и отметив для себя логистику, транспортные узлы и многие другие моменты.

Увы, но учения в Беларуси полностью выполнили поставленные задачи. Мир увидел то, что должен был увидеть – архаичную российскую армию, унаследовавшую основы проведения общевойсковых операций от советской армии. В свою очередь эта архаичная армия детально изучила возможности НАТО по противодействию угрозам с воздуха, а затем, спровоцировав Польшу, ее возможности по оперативному реагированию в случае полномасштабного вторжения.

Дешевыми приемами и минимальным применением средств, известных со времен Холодной войны, РОВ вскрыли одну из сильнейших стран НАТО как устрицу… Что тут еще можно сказать?

Иностранное присутствие

В ходе учений "Запад-2025" были отмечены случаи появления представителей иностранных армий, например, Индии. Это в свою очередь вызвало шквал критики в сторону этой страны, а ранее, вообще, после встречи на саммите ШОС в Китае Владимира Путина с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, возникли теории о некой оси зла. Странно, что они не возникали со времен создания БРИКС, в рамках которого эти лидеры регулярно встречались.

На самом деле интерес Индии в этих учениях крайне банален – она проявляет дружественность к стране, которую, как и Китай, уже давно использует как сырьевой придаток. В первую очередь за счет закупок дешевых энергоресурсов – нефти. Индия максимально выжимает из России скидки и практически за бесценок скупает нефть, что является для нее выгодным даже в условиях бесхребетных тарифов Дональда Трампа.

Кроме того Индия является оператором большого количества советской и российской военной продукции, которую необходимо обслуживать и ремонтировать. По этой причине Нью-Дели остается весьма зависимым от военно-технического сотрудничества с Россией. Хотя бы вспомним про то, что РФ до сих пор не закрыла контракт по поставкам комплексов С-400 Индии, который должны была завершить в 2022-м. Что случилось – не понятно!

В остальном же… Какая ось зла? Индия и Китай – это исторические антагонисты, у которых до сих пор есть по границе ряд тлеющих точек, например, регион Ладакх и не только. Индия и Китай это еще и экономические конкуренты, ведь на рынке дешевых товаров Нью-Дели уже давно вытесняет Пекин. Региональные интересы также являются причиной споров, ведь Индия претендует на спорный регион Кашмир в противостоянии с Пакистаном, который является экономическим, политическим, региональным, военно-техническим партнером КНР.

Из присутствия Индии в лице батальона непонятных бойцов типа элитного Кумаонского полка не стоит делать далеко идущих выводов. Это не формирование некой оси зла, а банальный коммерческий интерес. Точно так же, когда Украине осенью 2023 года конгресс США в лице Республиканской партии заблокировали помощь, что вызвало снарядный голод – кто поставлял украинским войскам через третьи страны снаряды 155-мм? Удивитесь, но это была Индия.

Выводы

Учения "Запад-2025" не стали фундаментом для вторжения в страны ЕС. С учетом того, какой контингент формировался на территории Беларуси – это и так было понятным. Но очень большие от страха глаза наших европейских соседей позволили России провести сначала крайне успешную ИПсО, а затем довольно глубокую гибридную разведывательную операцию – попутно создавая некие отвлекающие элементы типа "оси зла" в виде Индии.

Очевидно, что Россия готовится к большой войне, причем не только с Украиной, но со странами НАТО. Россия собирает информацию о возможностях соседних стран и уже на системном, глубоком уровне провоцирует их. К сожалению, неопытные члены Альянса ведутся на эти уловки и позволяют аналитическим центрам РФ проводить глубокий анализ их боеспособности. Учения "Запад-2025" были намного большим и куда более глубоким мероприятием, чем могло показаться на первый взгляд.

И, что самое важное, они по состоянию на сегодняшний день оказались куда более опасными, чем если бы послужили площадкой для полномасштабного вторжения. Ведь, вторжение впопыхах – это куда лучше для обороняющейся стороны, нежели вторжение продуманное и выверенное. А все идет именно ко второму варианту.