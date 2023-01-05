В России пытаются скрыть свои провалы в войне против Украины: риторику и формат ежедневных сводок изменили – ISW

Министерство обороны страны-террориста России в очередной раз изменило риторику и формат своих ежедневных ситуационных сводок. Информационное пространство РФ пытаются наполнить незначительными заявленными успехами и отвлечь внимание от значительных военных неудач путинской армии.

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Примечательно, что с начала января минобороны РФ сосредоточило внимание на заявленных ударах по украинским военным объектам, которые не имеют оперативного значения, а не на своих безуспешных наземных атаках. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В частности, россиянам пытаются рассказать о выдуманных успехах оккупантов. Об этом свидетельствуют сводки минобороны страны-террориста, которые сосредоточены на небольших населенных пунктах и ​​групповых ударах по типу цели, а не по местоположению. Примечательно, что от аудитории умышленно скрывают географическую ориентацию и, как следствие, возможную проверку заявленных ударов.

Также минобороны России посвятило несколько сообщений рассказу о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который фактически никак не повлияет на ход войны. По мнению аналитиков, маловероятно, что это приведет к проведению операций по поддержке российских войск в Украине, это лишь перформативная мера.

Напомним, в российском министерстве обороны назвали новое количество мобилизованных, ликвидированных во время удара по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Сообщается, что в ходе разбора завалов были найдены тела уже 89 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Макеевке была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в тот момент отмечали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых недавно отправили в Украину.

– Минобороны страны-агрессора подтвердило удар спустя два дня, значительно приуменьшив потери. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

– Все ликвидированные "мобики" были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах РФ.

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