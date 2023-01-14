В России разгорелся с новой силой конфликт между ЧВК 'Вагнер' и Минобороны, Пригожин пытается устроить 'торг' – ISW

Минобороны страны-террориста России соврало о якобы захвате оккупантами Соледара Донецкой области. При этом в своей лживой сводке ведомство не вспомнило о наемниках частной военной компании "Вагнер", чем вызвало значительную реакцию в российском информационном пространстве.

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Однако спустя несколько часов минобороны РФ признало наемников "Вагнера" и штурмовые отряды участниками битвы за Соледар. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Минобороны РФ попыталось оправдать свое пренебрежительное отношение к "Вагнеру", заявив, что российская ЧВК выполнила "совместный план" на Соледарском направлении и приписало штурм жилых районов наемникам "Вагнера". В свою очередь главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин расплывчато ответил на сводку минобороны, заявив, что он не может комментировать ситуацию. В то же время Пригожин создал условия для такой негативной реакции, лично посетив Соледар и взяв с собой группу блоггеров, связанных с "Вагнером", чтобы отметить "ежедневные успехи сил Вагнера" в российских социальных сетях.

Аналитики считают, что таким образом Пригожин пытался обвинить неназванных правительственных чиновников в "постоянных попытках украсть победу у частной военной компании "Вагнера". Впоследствии пропагандисты, связанные с Пригожиным, вызвали серию критических замечаний, в которых обвиняли минобороны России в искажении информации о заявленном "захвате" Соледара.

Заявление минобороны России высветило существующий конфликт между группой "Вагнера" и минобороны России. За закрытыми дверями и в информационном пространстве между МО РФ и Пригожиным продолжается конфликт. Некоторые российские пропагандисты отметили, что Пригожин преодолел намеренно расплывчатую риторику минобороны, вынудив их и, соответственно, Кремль отказаться от своей давней политики воздержания от признания "Вагнера" и его военных усилий.

"Пригожин, вероятно, стремится использовать "победу" в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России. Последующее упоминание минобороны России о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его как решающего участника этой войны", – говорится в аналитике.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Пригожину нужно показать Кремлю "победу" в Соледаре, чтобы доказать диктатору Путину, что наемники ЧВК лучше, чем регулярная армия. Однако глава Кремля, вероятно, принимает меры по формированию кадров лояльных минобороны, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

– В Соледаре Донецкой области, который буквально стерли с лица земли и пытаются захватить войска РФ, остаются 523 мирных жителя. В основном это люди старше 50 лет.

– В Бахмуте тоже по-прежнему остаются мирные жители. Более того, не хотят выезжать в безопасное место даже семьи с маленькими детьми. Одна из них с младенцем живет в подъезде и отказывается от эвакуации.

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