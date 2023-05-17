В России самолет упал во двор частного дома, есть пострадавшие. Фото и видео

В республике Коми, РФ, произошла масштабная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет Piper-PA28 с двумя членами экипажа на борту должен был сделать облет лесов в Усть-Куломе, но упал прямо на частный дом.

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Об этом сообщают росСМИ. Самолет не подлежит восстановлению (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Уже при взлете все пошло не так: самолет задел линию ЛЭП и упал на территорию частного дома", – говорится в сообщении.

По данным источника, самолет загорелся, но был быстро потушен.

РосСМИ сообщили, что летательный аппарат не подлежит восстановлению.

Примечательно, что в разных источниках отличаются данные относительно пострадавших.

"Летчик пострадал, пассажир обошелся без травм", – говорится в первом источнике.

Другие каналы сообщают, что пассажир также получил ранения.

"По данным Ространснадзора, в 2022 году российские авиакомпании совершили более двух тысяч рейсов с просроченными запчастями. Это значит, что самолётопад в России скоро станет рутиной", – добавляют в источниках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области РФ 13 мая подряд разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Всего за день погибли 9 членов экипажей уничтоженных военных воздушных судов.

– Граждане России устроили из-за этого очередную истерику. Они пожаловались на отсутствие ПВО, а также призвали наносить удары по Киеву, Лондону и Вашингтону.

– Выяснилось, что упавшие истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты – подстраховать их.

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