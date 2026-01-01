Из позитивного.

В 2025-м году у россии возникли серьёзные проблемы с масштабированием производства дронов-камикадзе Shahed-136.

В настоящее время, а точнее уже как полгода, российское производство Shahed-136 в Алабуге, а так же на заводе "Купол" в Ижевске не может выйти за пределы технического и технологического ограничения выпуска готовой продукции в пределах 100-115 единиц в сутки.

Это связано с целым рядом причин.

Первая – россия неспособна быстро нарастить производство посредством возведения новых технологических линий сборки.

Вторая – на четвёртый год активного применения Shahed-136 и возведение его в приоритетную категорию по террору тыловой Украины, продолжает зависеть в поставках целого ряда элементов контрабандными путями из других стран, в том числе и стран запада, ЕС и США. Это, в свою очередь значительно осложняет масштабирование производства дронов-камикадзе.

Третья причина – удары СОУ как по самим объектам производства Shahed-136, так и по объектам их складирования. Разумеется, полностью разрушить предприятия производящие Shahed-136, пока не удаётся, всему своё время, но приостановить, либо дезорганизовать процессы сборки – да.

Собственно, адептам секты свидетелей "Тысячи Shahed-136 каждую ночь" посвящается.