В России снова заявили о визите Шойгу в зону боевых действий и показали видео из командного штаба: якобы инспектировал войска

В России заявили, что министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу якобы вновь посетил зону "спецоперации". Он якобы побывал в штабе группировки войск РФ "Восток" под командованием генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Видео дня

Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны России. Там утверждают, что Шойгу "на командном пункте" заслушал доклад Мурадова и командующих на других направлениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Особое внимание Шойгу уделил "всестороннему обеспечению" оккупационной армии, "организации фортификационных работ", "созданию условий для безопасного размещения личного состава" и работе медицинских и тыловых подразделений.

Шойгу поблагодарил оккупантов за "мужественное выполнение" задач и вручил им награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в России также заявляли о якобы визите Шойгу на фронте, однако оказалось, "передовые позиции", где побывал министр обороны РФ, находятся в 75 км от линии фронта.