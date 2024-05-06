В России сообщают о потере самолета Су-34 вместе с экипажем: что известно

В России сообщают о падении самолета "Су-34". Отмечается, что экипаж бомбардировщика погиб.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, в частности, Telegram-канал Fighterbomber. Борт летал под номером 21.

"Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж лучшего. Женя и Володя. Опытный, подготовленный, взлетный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины", – отмечается в сообщении.

Пока официального подтверждения падения самолета и гибели пилотов нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в апреле 2024 года впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, по которым российские террористы бьют по мирным украинским городам.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае России утром 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Это произошло фактически после ракетной атаки агрессора по Украине – самолет поразили воздушные силы ВСУ совместно с ГУР.

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