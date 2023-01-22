В России цинично заговорили о расширении границ 'СВО'

Страна-агрессор Россия в очередной раз принялась угрожать международному сообществу военной конфронтацией. В Госдуме РФ выдали, что расширение границ так называемой "спецоперации" будут зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами Украины.

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При этом в Госдуме цинично соврали, что Россия якобы не стремится к эскалации конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он в очередной раз обвинил США в войне, которую Россия развязала против Украины. Шеремет выдал, что Штаты якобы "перешли красные линии и стали нести угрозу национальным интересам РФ".

Кроме того, контрнаступление украинской армии и освобождение земель от российских захватчиков в РФ назвали "агрессией". При этом Шеремет пригрозил, что "поддержка западных стран Украины сыграет с ними злую шутку".

"Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства", – цинично заявил российский политик.

Напомним, в Кремле высказались по поводу встречи министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн". Там заявили, что военная помощь Запада, в частности, возможные поставки танков якобы никак не повлияют на "продвижение России к достижению своих целей" в войне против Украины.

Ранее в Кремле заявили, что предоставление Украине дальнобойных систем, дискуссия о которых еще продолжается, потенциально чрезвычайно опасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна намерена деоккупировать все свои территории. Глава государства подчеркнул, что Крым – это украинская земля, и полуостров также должен быть освобожден от российской оккупации.

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