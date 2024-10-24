В России устроили истерику из-за футболки Зеленского с надписью Make russia small again и посягнули на Киев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила истерику из-за символической футболки президента Украины Владимира Зеленского, в которой он появился 23 октября. Так называемая дипломат обозвала главу нашего государства и пригрозила завоеванием Киева.

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Комментарием Захаровой поделилась пресс-служба министерства иностранных дел страны-агрессора в X (Twitter). Гнев россиянки вызвала надпись на одежде Make russia small again ("Сделаем россию снова маленькой").

Захарова в ответ использовала имперские нарративы и вспомнила "трехдневную" цель "СВО" – захват украинской столицы. Более того, она оскорбила президента Украины.

"Маленькой как что? СССР? Российская Империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам сказал, чертов придурок", – пригрозила официальная представитель российской дипломатии.

Напомним: глава Украинского государства получил футболку с таким принтом в подарок 23 октября на встрече с представителями украинского гражданского общества.

Вечером того же дня он записал традиционное обращение к народу уже в этой символической футболке.

Make russia small again – это отсылка к предвыборному лозунгу республиканца Дональда Трампа Make America great again (последняя фраза переводится как "Сделаем Америку снова великой").

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Мария Захарова выдала нелепый фейк: мол, украинцы создали концлагеря для россиян в Курской области.

– Кстати, 23 октября, ресурсы министерства иностранных дел России подверглись масштабной DDoS-атаке. Доступ к сайту МИД РФ был ограничен.

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