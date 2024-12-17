В России разразилась волна возмущения из-за ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российские провоенные блоггеры и медиа потребовали "кровавой мести" и призывают к жестким мерам как внутри страны, так и в отношении Украины.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости". Известные российские Telegram-каналы мгновенно отреагировали на гибель Кириллова, требуя ударов по Киеву и усиления репрессий в России.

В частности, канал "Месть доброй воли" (117 тыс. подписчиков) призвал ответить на убийство генерала "более кровавым террором". Этот призыв поддержали другие популярные каналы, в том числе "Два майора" (1,2 млн подписчиков).

Канал "Повернутые на войне" заявил о необходимости "серии политических ликвидаций в Киеве и за рубежом".

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил "ударить по должностным лицам англосаксов".

В то же время некоторые военные блоггеры перешли к радикальным предложениям. Роман Алехин выразил надежду, что "в Киев уже отправился товарищ с позывным "Новичок"", намекая на использование ядовитых веществ. ликвидировали наши спецслужбы?"

Блогер Борис Рожин (канал Colonelcassad) назвал гибель генерала следствием "игр в джентльменство с нацистами и террористами".

При этом российские государственные медиа пытались преуменьшить значимость происшествия или осторожно подбирали слова. Так, в утренних новостных выпусках на "России 1" гибель Кириллова описывали как "НП" (чрезвычайное событие) и "трагедию". Выпуск "Вести" в 9:00 назвал это "происшествием". Термин "теракт" впервые появился только в следующем выпуске о 11:00, где Следственный комитет России подтвердил открытие дела по статье о теракте.

На Первом канале об убийстве генерал-лейтенанта вообще не сообщалось в утренних новостях, что свидетельствует об осторожной информационной стратегии.

Напомним, в результате взрыва в российской столице Москве утром 17 декабря погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которому в Украине заочно объявлено подозрение за военные преступления, и его помощник Причиной якобы стало срабатывание самодельного взрывного устройства, прикрепленного к стоявшему у дверей электросамоката. езду. По данным источников OBOZ.UA, ликвидация российского военного преступник, который был абсолютно законной целью, стал делом рук СБУ.

Примечательно, что за день до взрыва в Москве Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

Установлено, что он предписывал оккупантам применять запрещенное химическое оружие против Сил обороны, в том числе на восточном и южном фронтах Украины. С начала полномасштабного российского вторжения зафиксировано более 4,8 тысяч использования врагом химбоеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября в Московской области РФ ликвидировали российского полковника Алексея Коломейцева. Этот военный преступник был руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации МО РФ.

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