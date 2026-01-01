В ночь с 31 декабря на 1 января во временно оккупированном селе Хорлы Скадовского района Херсонской области прогремели взрывы. Удар был нанесен по местному кафе, где праздновали Новый год российские коллаборационисты и силовики ФСБ.

Об этом сообщают росСМИ. Россияне уже устроили истерику, обвинив Украину в "теракте", в результате которого пострадали 25 человек.

Что известно

Как заявил гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо, "удар" пришелся "ровно под бой курантов в новогоднюю ночь". Якобы, по словам преступника, после наведения разведчика три беспилотника взорвали кафе и отель, расположенные на побережье Черного моря. По его словам, погибло 24 человека, еще 50 человек получили ранения.

Один из дронов якобы был начинен "зажигательной смесью", из-за чего"пожар удалось потушить только под утро".

"Из-за мощного пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок", – говорил Сальдо.

В то же время главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян уже успела обвинить в этом Украину, заявив о "сожжении 25 человек заживо". Она пообещала "месть".

Однако по информации оппозиционных и партизанских Telegram-каналов, в кафе в Хорлах праздновали Новый год силовики ФСБ и другие российские коллаборационисты. И Симоньян, и Сальдо о присутствии силовиков и предателей умолчали.

Кроме того, дополнительно сообщается, что другие спецподразделения ФСБ начали карательные рейды против местных жителей оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, подобная провокация со стороны Москвы наблюдалась тогда, когда глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что"это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть.

