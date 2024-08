В России устроили новые 'чистки' среди чиновников минобороны, связанных с Шойгу – ISW

Российские власти задержали главу парка "Патриот" министерства обороны РФ Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника управления инновационного развития этого ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Видео дня

Параллельно российский диктатор якобы хочет снять с должности очередного генерала с ячейки персон, причастных к командованию войной против Украины. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, российские правоохранительные органы 5 августа сообщили кремлевским СМИ, что подозревают Ахмедова и Шестерова в хищении более 40 млн руб. (примерно $471 000) во время государственных закупок для указанного парка. Также предупредили, что в деле могут быть дополнительные обвиняемые.

Отмечается, что "Патриот" был личным проектом бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. А недавно задержанный бывший его зам Тимур Иванов курировал строительство парка.

Один российский блогер, особенно критикующий военное командование РФ, похвалил новые аресты. По его словам, Ахмедов и Шестеров были частью "старой команды", которая контролировала российское минобороны под руководством Шойгу, а их аресты "свидетельствуют" об уменьшении его влияния.

Инсайдерский же российский источник предположил, что недавно уволенный бывший замминистра обороны генерал Павел Попов, который, возможно, связан с Национальным центром управления обороной России, может стать следующим высокопоставленным чиновником ведомства, который будет арестован.

"Российские чиновники арестовали нескольких высокопоставленных представителей министерства обороны с апреля 2024 года по аналогичным обвинениям в коррупции. Российские блогеры ранее предполагали, что эти аресты военных, связанных с Шойгу, могут быть признаком снижения его влияния в Кремле, а также желания Кремля "зачистить дом" от старых сторонников Шойгу под новым руководством минобороны РФ", – считают в ISW.

На фоне новых "чисток" российские пропагандисты предположили, что следующим претендентом на увольнение может стать начальник Главного автобронетанкового управления минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шестаков. На эту должность Путин назначил его буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года. Пока еще именно он отвечает за усилия российского минобороны по планированию и мобилизации производства бронетехники для оккупационной армии. Но ISW не может подтвердить эту потенциальную смену командования именно в настоящее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Им предъявлены обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!