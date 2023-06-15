В России в спецприемнике умер активист, который расклеивал листовки 'Хочу жить': адвокат заявила, что его могли пытать

В спецприемнике в Ростове-на-Дону скончался 40-летний активист Анатолий Березиков, расклеивавший в России листовки о том, как российским солдатам можно безопасно сдаться в плен в Украине. Адвокат активиста Ирина Гак считает, что он мог погибнуть в процессе пыток.

Видео дня

Как утверждает женщина, накануне она фиксировала у Березикова следы от электрошокера. Об этом она рассказала изданию ОВД-News.

Березиков ранее утверждал, что ему угрожали убийством. Так, когда в среду, 14 июня, адвокат прибыла в спецприемник, ей сообщили, что ее подопечного внутри нет. Однако во дворе она стала свидетелем, как его тело было помещено в карету скорой помощи.

Как рассказала Гак, 10 мая в его доме был осуществлен обзор, фактически носивший характер обыска, однако не сопровождавшийся никакими официальными документами. Во время обыска активисту сломали ребра. В результате инцидента суд принял решение об аресте Березикова на 10 дней согласно статье о неповиновении полиции.

"21 мая Березикову не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Мужчина рассказывал адвокату, что перед судом сотрудники отдела полиции №4 вывезли его за город, где пытали. 31 мая Березикова третий раз отправили в спецприемник — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП)", – отмечают в издании.

Вероятной причиной преследования Березикова было его расклеивание листовок в городе, которые касались украинского проекта "Хочу жить". Этот проект принимал обращения военнослужащих из Российской Федерации, желавших сдаться в плен.

Гак подчеркнула, что на каждой встрече ее подзащитный сообщал о давлении, насилии и угрозах со стороны правоохранителей, включая угрозы отправки на войну. Все ходатайства адвоката и жалобы Березикова суд отверг.

Относительно ситуации изданию OBOZREVATEL дал комментарий спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко. Он заявил, что убийство Березикова было совершено показательно, чтобы запугать граждан России, где в последнее время активно набирает обороты антивоенное движение.

Так, несмотря на репрессивные практики и агрессивную пропаганду, в России есть значительное количество людей, выступающих против войны с Украиной и против режима Путина.

"Мы это видим как по множеству желающих бороться с оружием в руках в рядах Легиона "Свобода России" и Русского Добровольческого Корпуса, так и широкому распространению мирных практик: распространению информации в интернете, расклеиванию листовок и т.д.", – рассказывает Матвиенко.

Как утверждает спикер, режим Кремля жестоко противостоит этим людям, применяя репрессии, пытки и убийства. В российских оппозиционных СМИ почти каждый день можно найти новости о лицах, осужденных на длительные сроки по сфабрикованным обвинениям, связанным с распространением сообщений в социальных сетях, детскими рисунками или публикациями. Эта жестокость и "закручивание гаек" свидетельствуют о страхе, охватившем режим, и может быть признаком его приближения к краху.

"Мы убеждены, что это будет только стимулировать россиян к сопротивлению, ведь ни один адекватный человек не хочет себе и своим детям жизни в стране, где кого-либо могут замучить и казнить буквально в полицейском участке", – заявил Матвиенко.

Напомним, что российский комбат пытал и избивал подчиненных "мобиков" из Северной Осетии. Информацию об избиениях и пытках подтвердил председатель Северной Осетии Сергей Меняйло. Он утверждает, что людей из записей удалось установить. По словам чиновника, он обратился в военную прокуратуру. В полку, где происходили избиения, мобилизовано 46 жителей республики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!