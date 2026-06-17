В России всё чаще ограничивают продажу топлива: в ISW оценили последствия украинских атак на НПЗ

В России ужесточают ограничения на продажу топлива. Запреты на заправку бензином и дизтопливом, а также ограничения на объемы, которые можно приобрести, вводятся во всё большем числе российских регионов.

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Топливный кризис стал следствием дальних ударов Украины по нефтяным объектам в РФ, которые привели к сокращению общих мощностей России по переработке нефти на 30%, и текущие проблемы – не предел. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

В России ограничивают продажу топлива

В ISW подчеркнули, что власти РФ и российские энергетические компании все больше ограничивают продажу бензина и дизельного топлива.

Причина – в возникновении дефицита, вызванного ударами Украины по российской нефтяной инфраструктуре.

По данным российского оппозиционного издания "Верстка", ссылающегося на информацию "горячих линий" операторов российских АЗС, российская государственная нефтяная компания "Роснефть", топливная компания "Башнефть", принадлежащая Республике Башкортостан, и дочерняя компания "Роснефти" ТНК запретили продажу бензина в топливных канистрах во всех регионах России, объяснив это решение "увеличением сезонного спроса2.

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"Верстка" также сообщила, что операторы автозаправочных станций ограничивают и продажу топлива в больших объемах, причем некоторые операторы горячих линий советуют клиентам проверять ограничения на своих местных АЗС, поскольку они меняются ежедневно. Другие операторы установили ограничение на продажу топлива примерно на уровне 90 литров на одного клиента в ряде регионов России.

Российское информационное агентство "Интерфакс2 16 июня сообщило, что топливная компания "Татнефть" ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях в России и принимает только наличную оплату.

Это же агентство пишет, что на автозаправочных станциях "Татнефти" в Челябинске ограничивают продажу бензина до 30 литров и дизельного топлива до 60 литров на легковой автомобиль, а также до 300 литров на грузовик.

По данным российских источников, ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС "Татнефти" фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 12 июня.

"Радио Свобода" сообщило 16 июня, что власти и нефтяные компании, включая "Татнефть" и её дочернюю компанию TANECO, ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Нижегородской областях, а также в республиках Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

А экономический обозреватель Станимир Добрев всего за сутки 15 июня добавил на карту ещё семь российских регионов, где фиксируются перебои с поставками топлива. В список вошли Саратовская, Самарская, Псковская, Оренбургская области, Ставропольский край, Мордовия и Чувашия.

"Эти ограничения были введены после ударов Украины по двум крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам Татарстана в ночь с 11 на 12 июня, и, как сообщается, по крайней мере один из нефтеперерабатывающих заводов прекратил работу после поражения. Российский инсайдерский источник утверждал, что центральная Россия, Приволжский федеральный округ, Сибирь и Дальний Восток все больше страдают от дефицита бензинов АИ-92 и АИ-95", – отметили в ISW.

До конца лета аналитики не ожидают улучшения ситуации для России и исчезновения дефицита топлива. Ведь спрос в летние месяцы будет только расти.

По данным украинского Генштаба, удары средней и большой дальности по 16 нефтеперерабатывающим заводам в неопределенный срок сократили общие мощности России по переработке на 30%, добыча нефти в России снизилась примерно до девяти миллионов баррелей в день, а производство бензина – упало до 16-летнего минимума.

Россия решила бороться с дефицитом сомнительным способом: Москва недавно продлила разрешение некоторым нефтеперерабатывающим заводам поставлять некачественный бензин и дизельное топливо на внутренний рынок из-за постоянного дефицита.

"Усиленная украинская ударная кампания против российских нефтеперерабатывающих заводов и российской логистики с марта 2026 года возобновила дефицит на всей оккупированной территории Украины и распространилась на некоторые российские регионы. Дальнейшие украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, вероятно, приведут к распространению проблемы по всей России и обострению существующего дефицита", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, Россия использует видео, сгенерированные ИИ, для фальсификации заявлений об успехах в Константиновке.

Также в ISW объяснили, что стоит за массированными ударами России по Киеву. Аналитики считают, что российский диктатор Владимир Путин преследует две цели.

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