В России взорвали железную дорогу Псков – Санкт-Петербург: пути враг использовал для военной логистики

Сегодня ночью 21 октября произошел подрыв железнодорожных путей на одном из перегонов железнодорожного сообщения Псков-Санкт-Петербург, которое используется для военной логистики врага.

Как сообщают OBOZ.UA источники в украинской разведке, в результате взрыва произошло также частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Реагируя на чрезвычайное происшествие, на место сразу отправились специальные службы государства-агрессора. По уже сложившейся традиции, мобильный интернет в районе инцидента не работал. Источники в ГУР сообщают, что в результате взрыва логистика и движение по железнодорожным путям противника остановлено, что негативным образом повлияет на поставки оккупационной армии РФ.

Российские железные дороги уже подтвердили остановку движения по "техническим причинам", отметив, что грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с многочасовыми задержками.

Как ранее писал OBOZ.UA, утром 28 августа была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Это произошло в результате мощного взрыва. Атака на станцию произошла около 5 утра. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, которые находились на железнодорожном полотне и очевидно наполнены горючим, была заложена взрывчатка.

