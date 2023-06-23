В России взялись за кадыровцев из-за массовых случаев мародерства, среди пострадавших – жители Белгородщины – ЦНС

Подразделения прибывших "защищать" Белгородскую область от "украинских ДРГ" кадыровцев массово мародерят в этой российской области. Из-за жалоб местного населения оккупанты создали комиссию, которая будет разбирать дела, связанные с мародерством подразделений "Ахмат" в Белгородской области и на временно оккупированной территории Украины.

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При этом проверка стартовала только после того, как за "защиту" кадыровцев своим имуществом начали платить россияне, многочисленные жалобы украинцев в оккупации оставались без реакции. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

По прибытии в Белгородскую область, кадыровцы привычно принялись грабить местное население. Когда количество жалоб от россиян начало бить рекорды, оккупанты решили создать специальную комиссию, которая будет рассматривать дела, связанные с мародерством подразделений "Ахмат".

"Россияне создали комиссию проверки массовых случаев мародерства со стороны кадыровцев на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной. Комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Она проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат", которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и Белгородской области", – отметили в ЦНС.

Кочетков является заместителем командующего войсками Западного военного округа, командовал действиями батальонной тактической группы ВС РФ во время второй российско-чеченской войны, также принимал участие в войне в Грузии, Сирии и полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Примечательно, что на мародерство со стороны кадыровцев неоднократно жаловались жители временно оккупированных территорий Украины, однако на их жалобы в России не спешили реагировать.

"Проверка началась только после жалоб населения РФ, а жалобы населения на ВОТ не принимались во внимание, что свидетельствует об отношении россиян к украинцам", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что более 500 жителей Олешек погибли из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Этих людей можно было спасти, но захватчики отказали им в эвакуации.

Оккупанты из зоны подтопления вывозили людей только с российскими аусвайсами. Отказавшихся получить гражданство государства-агрессора украинцев бросили на практически верную смерть.