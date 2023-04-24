"Буданов, зачем тебе карта Москвы?!" В России запаниковали из-за массированной атаки беспилотников

На территории страны-агрессора и в оккупированных ею регионах Украины случилась массовая "бавовна". Десятки беспилотных аппаратов атаковали инфраструктурные и военные объекты российских захватчиков, а также произвели прощупывание вражеской ПВО. Невероятно, но факт: как минимум один БПЛА спокойно пролетел через всю Москву.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Бавовна" в Севастополе: о чем промолчал главарь

Утро 24 апреля выдалось громким для оккупированного украинского города. Об атаке надводных беспилотников утром сообщил оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев.

Он заявил, что один БПЛА был уничтожен МО РФ, а второй якобы самоликвидировался на внешнем рейде. Однако выяснилось, что один из атаковавших аппаратов врезался в плавпричал бухты Стрелецкая, после чего прогремел взрыв.

Это еще один пример того, что к заявлениям оккупантов и их приспешников не стоит относиться серьезно – врут по любому поводу.

Минус топливо для оккупантов

Еще один инцидент произошел в оккупированном россиянами городе Ровеньки (Луганская область), который находится в 60 км от границы с РФ.

После взрыва разгорелся мощный пожар. Да такой, что, помимо ровеньковского гарнизона, его тушили и пожарные из других городов.

Атака беспилотника оказалась эффективной. По данным блогера Дениса Казанского, в уничтоженных резервуарах было дизельное топливо для военной техники оккупантов.

Приграничье и "даже Москва"

"8 раз за день ВСУ атаковали Белгородскую область своими БПЛА!" – такими сообщениями сейчас пестрит российский сегмент Telegram. Судя по всему, воскресенье у оккупантов было очень горячим.

О повреждениях известно немного, пока из подтвержденных – уничтожение вышки связи и трансформатора.

Первые две атаки произошли утром 23 апреля в районе села Муром Шебекинского района (3,8 км от границы). Тут сбросили самодельное взрывное устройство на вышку связи. Через полчаса беспилотник засекли в селе Середа того же района. Там тоже прогремел взрыв.

Еще через 10 минут "птичка" скинула СВУ возле села Новостроевка-2 Грайворонского района (1,8 км от границы). В это же время второй беспилотник сбросил сразу три боеприпаса, предположительно ВОГ-17, возле села Сподарюшино.

После обеда сбросили два ВОГа около хутора Лозовая Рудка Борисовского района (650 метров от границы).

Вечером в воскресенье российским пограничникам удалось посадить один БПЛА электронным ружьем – снова у села Муром. В этот раз обошлось без детонации. А через пару часов беспилотник самолетного типа сбросил взрывное устройство вблизи села Орловка Белгородского района (13 км от границы) – в результате удара был уничтожен трансформатор.

Но если приграничные регионы уже привыкли, что война фактически идет на их территории, то жители столицы России устроили настоящую истерику из-за последнего инцидента.

23 апреля в Подмосковье под Ногинском нашли упавший беспилотник. Как сообщает Baza, его нашла 35-летняя местная жительница, которая накануне утром пошла в лес. В полицию она звонить не стала, вместо этого опубликовала фото в чате садового товарищества, участник которого и позвонил "куда надо".

По утверждению одного из российских Telegram-каналов, это дрон-камикадзе UJ-22 Airborn со взрывпакетами M112. Источники канала утверждают, что беспилотник нес 17 кг взрывчатки.

Факт того, что БПЛА беспрепятственно пролетел над Москвой, заставило запаниковать россиян и задаться вопросом: а где же ПВО?

Но такие вопросы задавать бессмысленно: на них российское минобороны никогда не ответит.

И вишенка на торте. Сейчас в социальных сетях россияне истерично постят фото из кабинета начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, сделанное во время интервью. На экране видна карта Москвы.

Так что продолжение следует. А в том, что оно будет, не сомневается никто.