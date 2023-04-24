"Мы подходим к знаковому сражению": Буданов назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Украинские Силы обороны готовят контрнаступление, в результате которого "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем", подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он заявил, что завершить российско-украинскую войну возможно только после того, как все наши земли в границах 1991 года станут подконтрольными Киеву.

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Новое интервью Буданов дал изданию "РБК-Украина". Он подчеркнул, что раскрывать детали нашей наступательной операции, например, направления ударов, нельзя. Однако "то, что все готовятся – это факт" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – заявил разведчик.

Начальник ГУР МО признал, что хотелось бы более быстрой военной помощи от партнеров в бОльших объемах. "Но будем исходить из того, что имеем", – отметил он.

Журналистка спросила Буданова, допускает ли он возможность того, что страны Запада, если мы не добьемся должного успеха при контрнаступлении, могут принуждать нас к переговорам.

"Вероятность чего-либо может существовать. Случится ли это? Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то сподвигал, не сподвигал – решать нам. Вот это мой вам ответ", – сказал на это военный.

Он уверен в том, что Силам обороны Украины удастся вернуть "достаточные объемы территории" во время этой операции. "На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь, извините... Каков будет результат – через определенный промежуток времени мы все это увидим", – заявил глава ГУР.

Задача наших военных – это вернуть законные украинские земли, в том числе Крым и Донбасс. "Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел", – указал Буданов.

Когда журналистка напомнила ему, что он говорил о заходе на полуостров к лету-2023, Буданов ответил: "Где-то сейчас мы должны вернуть всю территорию, со временем. Время у нас еще есть".

Начальник ГУР уклончиво прокомментировал, в какой очередности Силы обороны планируют освобождать Украину от российских захватчиков.

"Если Крым будет последним забран – это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет – то это не финал", – сказал он.

"Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее начальник ГУР МО говорил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. Также он отмечал, что результаты украинского контрнаступления "все увидят и почувствуют в ближайшее время".

– Также Буданов подтвердил, что наши беспилотники способны преодолевать большие расстояния. "Долетают до Москвы и дальше", – сказал руководитель разведки.

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