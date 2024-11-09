В России заявили, что готовы выслушать предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, но есть 'нюанс'

В России заявили о готовности рассмотреть предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. В то же время в Кремле подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражения РФ и что простых решений в этом вопросе не будет.

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Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщают пропагандистские СМИ. Он отметил, что если Вашингтон направит сигналы о готовности к урегулированию конфликта, Россия их внимательно рассмотрит.

Пока что в Москве оценивают заявления Трампа как часть его предвыборной риторики.

"Я думаю, что некоторые послания с его стороны по сверхбыстрому урегулированию ситуации в Украине — это не более чем риторика, это не более чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке", — считает замглавы МИД РФ.

Он отметил, что примером подхода к мирному урегулированию войны в Украине является китайско-бразильское предложение, которое в России критикуют за "очевидные недостатки", но также рассматривают.

При этом Рябков уточнил, что Россия готова рассматривать только те предложения, которые не предусматривают дальнейшую поставку помощи Украине и не направлены на достижение "стратегического поражения Москвы".

"Если с американской стороны будут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном итоге это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы," то мы, безусловно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", – заявил Рябов.

Напомним, что Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025, после чего он официально станет президентом США, уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, в ходе которых, в частности, обсуждает возможное завершение войны в Украине. Во время этих разговоров Трамп дал понять, что потребует уступок и от Киева, и от Москвы.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал опасной риторику некоторых лидеров о том, что сначала якобы нужно прекратить огонь, а затем добиваться других соглашений и гарантий для Украины. Ведь прекращение огня с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, закончилось тем, что агрессор подготовился и совершил полномасштабное вторжение.

Как сообщал OBOZ.UA, от решений Трампа в отношении Украины зависит, вспыхнет ли еще один регион. Речь идет об Азии.

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