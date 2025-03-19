В России заявили, что сбили свои дроны, нацеленные на энергообъекты Украины: россияне назвали это 'дном' и устроили истерику

Российские оккупанты заявили, что после "приказа" диктатора Владимира Путина начали сбивать дроны, которые сами же запустили по Украине. Захватчики признали, что собирались атаковать энергетическую инфраструктуру, но в последний момент перехватили цели.

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По легенде оккупантов, к уничтожению собственных дронов они привлекли авиацию и зенитные комплексы. Об этом сообщило министерство обороны России.

В террористическом ведомстве выдали, что после переговоров Путина и президента США Дональда Трампа военные получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"В этот момент в воздухе находились семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК. Российской ПВО было приказано обезвредить дроны, шесть из них были сбиты "Панцирем", один – истребителем ВКС", – заявили оккупанты.

Граждане страны-террориста назвали заявления российского минобороны "дном" и устроили истерику. Часть россиян не поверили в рассказы минобороны и заявили, что утверждения об уничтожении своих же дронов выглядят странно.

Однако другие граждане РФ повелись на фейк военного командования. Россияне призвали продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал, что он не заинтересован в мире. Вопреки словам главаря Кремля о том, что РФ готова прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру, сразу после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом российские войска запустили десятки дронов по объектам энергетики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в дальнейших переговорах о прекращении огня.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время телефонных переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли договориться о полном прекращении огня на 30 дней, как это предлагал Вашингтон. Москва согласилась только на "режим тишины" в отношении энергетики. Далее стороны проведут переговоры о прекращении атак в акватории Черного моря.

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