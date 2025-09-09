В российских дронах и ракетах нашли более 100 иностранных компонентов: ГУР раскрыло подробности

Вопреки многочисленным западным санкциям страна-агрессор Россия продолжает массово использовать в своем оружии иностранные компоненты. Более того, РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БПЛА "Герань-2" (Shahed-136).

В общей сложности в российских дронах и ракетах обнаружили более 100 иностранных компонентов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в разделе War&Sanctions.

Россияне продолжают производство оружия

Иностранные компоненты украинская разведка обнаружила в дроне-камикадзе российского производства "Герань-2" серии "Ы", многоцелевом БПЛА "Корсар" и крылатой ракете Х-69. Кроме того, Россия продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в редких случаях модернизация происходит при участии Ирана.В частности, зафиксировано использование БПЛА с термобарической боевой частью иранского производства.

Также в ГУР сообщали о новом дроне-камикадзе Shahed серии MS, вероятно, иранском производстве, в котором использовался мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Такие компьютеры РФ также применяет в ударном БПЛА V2U.

Кроме того, РФ устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробивания защищенного укрытия. Для инициации взрыва используются контактные датчики цели.

В отдельных дронах было зафиксировано использование боевых частей с элементами поражения в виде металлических шаров и возможностью неконтактного подрыва по сигналам от оптического датчика (лазерный дальномер) на определенном расстоянии до цели. В данном случае был использован лазерный дальномер SF20 южноафриканской компании LightWare.

В августе также зафиксировано применение БПЛА типа "Герань-2" с полезной нагрузкой на внешних подвесах под крыльями.

Что предшествовало

В российских ударных дронах часто находят компоненты из США (сервоприводы, процессоры), Ирана (контактные наконечники), Китая (свечи зажигания, индикаторы), Германии и Великобритании (электрические насосы), а также Тайваня и Южной Кореи.

В ракетах, таких как "Искандер" и Х-101, также обнаруживаются многочисленные иностранные детали. Например, в "Искандере" были найдены компоненты из США, Японии, Великобритании и Швейцарии. В ракетах Х-101 нашли компоненты таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments (США) и других.

Напомним, Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн т металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун. Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г./г: это обогатило Россию на €1,22 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил критическую необходимость прекращения огня, чтобы могли состояться мирные переговоры с Россией. Он заявил, что пока продолжаются атаки дронов и ракет, говорить о переговорах невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!