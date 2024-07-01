В российском Белгороде раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги: в небо поднялся 'гриб'. Фото и видео

Вечером в понедельник, 1 июля, в российском Белгороде снова было неспокойно – там раздался сильный взрыв после объявления воздушной тревоги. В небо поднялось облако дыма, которое по форме напоминало гриб.

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В Белгороде была объявлена ракетная опасность, после чего работала вражеская ПВО. Об этом сообщалось в местных пабликах.

Также появилась версия, что на Белгородщине снова могла упасть авиабомба ФАБ, которые регулярно теряют российские пилоты.

В сети показали кадры с последствиями взрыва. Власти ситуацию пока никак не комментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 июля в ряде населенных пунктов Белгородской области РФ пропали электроэнергия и водоснабжение. Пропагандисты заявили, что отключения вызваны "внешним влиянием на энергообъект".

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