В российском Брянске неизвестные дроны атаковали телецентр: что известно. Видео

В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, прогремели взрывы. Местные жители в социальных сетях заявили, что слышали как минимум два сильных взрыва.

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Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте вспыхнул пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Опять что-то бахнуло!", "Видимо, работает ПВО, ждем официального комментария", "Опять два хлопка, Ждем видео с домофонов", – писали россияне в соцсетях.

По данным пропагандистов, пожар начался в районе телецентра. Как утверждает губернатор региона Александр Богомаз, над Брянской областью якобы "сбили" два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"Два украинских беспилотника самолетного типа сбили в Брянске в районе телецентра примерно в 21:30. Предварительно, обошлось без пострадавших", – писали росСМИ.

По его данным, отработали силы ПВО страны-агрессора. Однако на кадрах видно, что пожар на месте взрывов, вероятнее всего, результат прилета, а не "сбития" дронов.

Напомним, что в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской области. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали, что на аэродроме в Пскове (РФ) были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно, ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

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