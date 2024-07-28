В российском Курске раздаются взрывы: сообщают о массированной атаке дронов. Видео

Вечером 28 июля в российском Курске раздались взрывы. Местные жители пожаловались на массированную атаку беспилотников.

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Как утверждают паблики, их по меньшей мере 15, летят "волнами" с четырех сторон на расстоянии 500 м. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил в Telegram, что российский город атакуют "заблудившиеся шахеды, перешедшие на сторону добра".

Согласно данным чиновника, на территории РФ уже вспыхнули первые пожары, активно работает ПВО оккупантов. Также частично исчез свет.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы "Полевая" в Курской области РФ в ночь на 28 июля. Удар по очередному стратегическому объекту нанесли Силы обороны.

"По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

- 24 июля в российский Курск посетила "бавовна". В городе раздались взрывы. Местные власти сообщали об атаке неизвестных дронов.

– 15 июля в Курской области произошло очередное ЧП. В этот раз россияне пожаловались на пожар на заводе низковольтной аппаратуры.