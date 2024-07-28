Силы обороны поразили нефтебазу 'Полевая' в Курской области: подробности от Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтебазы "Полевая" в Курской области РФ в ночь на 28 июля. Удар по очередному стратегическому объекту был нанесен Силами обороны.

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Кроме того, есть информация о мощных взрывах в районе одной из электроподстанций этого российского региона. Подробности опубликованы на официальных ресурсах Генштаба.

В ГШ ВСУ отметили: поражение очередного стратегического объекта на территории РФ стало результатом слаженной работы Сил обороны Украины, и добавили, что задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области рф. Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, вспыхнули емкости с нефтепродуктами", – отметили в Генштабе.

По имеющимся данным, нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубометров и используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

По словам местного и.о. губернатора Алексея Смирнова, в результате ночной атаки Украины загорелись три резервуара на этой нефтебазе.

"Кроме того, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробная информация о последствиях поражения обоих объектов уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что 28 июля в Курской области из-за атак БПЛА вспыхнул ряд пожаров. В частности, они фиксировались в Медвенском и Курском районах области. Горит нефтебаза ООО "Полевая" в селе Полевая Курского района.

Ее неизвестные дроны атакуют не в первый раз. Так, 15 февраля 2024 года на этой нефтебазе в результате прилетов горело два резервуара с дизельным топливом – на 1000 куб. метров и 400 куб. метров.

А пока десятки пожарных тушили горящие резервуары, в МО РФ заявили о перехвате двух БПЛА над регионом.