В российском плену до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС: что известно

В плену у страны-агрессора России до сих пор находятся 103 военнослужащий Национальной гвардии Украины, которые обеспечивали охрану Чернобыльской атомной электростанции в начале российского вторжения. Защитники Украины вытеснили оккупантов с территории промышленной площадки ЧАЭС 31 марта. Отступая россияне вывезли в плен более 170 украинских военных.

Как рассказала жена одного из пленных Наталья Кушнарева на брифинге около здания украинской миссии при ОБСЕ в Вене 12 февраля, 75 защитников уже вернулись домой. Ее слова передает издание Укринформ.

Она подчеркнула, что защитники станции не вели боевых действий на территории ЧАЭС, выполняя обязательства по обеспечению радиационной безопасности станции, однако в первый же день вторжения России нарушила все международные нормы и оккупировала объект.

По ее словам, украинские военные более месяца содержались непосредственно на территории ЧАЭС, получив "семимесячную норму облучения". У некоторых из них начало ухудшаться здоровье еще во время пребывания на станции. Потом их вывезли в Беларусь, а позже в СИЗО №2 в Брянской области России, где военнопленных содержали в нечеловеческих условиях с применением физического и психологического насилия.

Супруга другого защитника Наталья Гончар подчеркнула, что в России военнопленных постоянно избивают и применяют к ним пытки. Татуировки заставляют стирать камнями или раскаленной горячей чашкой". Также часто практикуется использование собак для запугивания на допросах.

"Наших военнопленных лишают полноценного сна – их поднимают ночью по несколько раз и заставляют стоять на ногах. Ребята очень похудели, еды очень мало и она плохая, вода только техническая", – сказала Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января удалось провести новый обмен пленными с Россией – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских лиц. Среди них есть воины Нацгвардии, который попали в плен во время защиты ЧАЭС.

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