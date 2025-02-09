В российском розыске почти три тысячи жителей оккупированной части Донбасса: на них охотятся "отряды по отлову"

Сегодня тысячи уроженцев Донецкой и Луганской областей находятся в розыске РФ – всех их обвиняют в самовольном оставлении части, хотя большинство не заключали контракты с армией страны-агрессора. При этом на временно оккупированной территории действуют "отряды по отлову", которые и занимаются поимкой беглецов.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как так получилось

Среди находящихся сегодня в розыске "самовольно оставивших часть" есть как те, что после оккупации переметнулись на сторону России, так и ее противники.

Насильственная мобилизация на захваченной части Донецкой и Луганской областей началась еще накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Началась молниеносно: отлов на улицах населенных пунктов, "зачистка" по домам и т.д. Задержанных местных жителей сразу забирали и отправляли на "военные сборы", обещая, что это всего на пару недель. Но в итоге в лучшем случае после 15-20 дней "обучения" отправляли на войну.

На тот момент мобилизованные служили в вооруженных формированиях "республик", которые в 2022 году влились в ВС РФ. При этом выжившие в мясорубке оказались в статусе контрактников российской армии, зачастую даже не подозревая об этом.

Среди тех, кто сегодня в розыске, немалая часть и пророссийски настроенных жителей Донецкой и Луганской областей. Причем многие из них добровольно пошли воевать на стороне страны-агрессора еще в самом начале гибридной войны. Через какое-то время оставили "службу", однако продолжали числиться в списках "воинских частей". И после "ревизии" их тоже включили в розыск.

В закрытых Telegram-каналах они возмущаются происходящим, утверждают, что не подписывали контракт с российской армией, и требуют "справедливости". Некоторые даже подают в суд, пишут письма в Следственный комитет РФ и даже Путину, но это, конечно же, бесполезно.

"Не всех нас еще добили, мало мы за все годы защищали нашу, *ука, новую страну, которая теперь отлавливает нас, как собак, и гонит на убой", – написал один из предателей.

Сбежали от войны

Многие насильно мобилизованные на оккупированной территории категорически не хотели воевать. "Одни банально из-за страха, а другие из-за нежелания стрелять именно в военных ВСУ. Среди них могли быть и их родные. Ошибка думать, что абсолютно все на Донетчине – сепары. Там есть и те, кто в силу разных причин был вынужден остаться, причем часть из них продолжали нам помогать", – говорит украинский офицер родом из оккупированного Донецка.

По его словам, лично он знает минимум три случая, когда насильно мобилизованным на оккупированной территории удалось сбежать. Среди них – один из знакомых украинского защитника.

"После побега Олег (имя изменено) пробрался к родственникам и залег на дно в одном из маленьких населенных пунктов. В родной город не совался, опасался розыска. Благодаря тому, что парень веб-дизайнер, нашел удаленную работу и мог обеспечивать себя самым необходимым. Когда через знакомых выяснил, что никто его не разыскивает, как и многих других беглецов (на тот момент там была полная неразбериха и паника), то после того, как накопил деньги, решил рискнуть выехать за границу. Конечно же, через Россию – других вариантов там нет. Конечно, очень нервничал, но чудом все получилось. А затем выехал в одну из стран Балтии", – поделился украинский защитник.

По его словам, двум другим беглецам, которые не захотели воевать против украинцев, не так повезло. Они тоже залегли на дно, но у них не было документов – соответственно, им пришлось остаться.

"Прячутся до сих пор. И если сначала они могли выходить на улицу, то в последнее время – нет. Уже знают, что их разыскивают", – рассказал офицер.

Отряды по отлову

Сегодня на оккупированной территории полным ходом идет розыск "самовольно оставивших часть".

"В обязательном порядке приходят по месту прописки, "навещают" близких родственников и прессуют их: что есть уголовное дело и, если СОЧ добровольно не вернется, "будет плохо всем". Часть приезжают на гражданских машинах, стоят, например, под домами, подъездами. У нас в группах выкладывают фото с камер видеонаблюдения с этими "товарищами", – рассказал собеседник OBOZ.UA на оккупированной территории.

По его словам, несмотря на угрозы, добровольно сдаваться СОЧ не собираются: "Все они прекрасно понимают, что в этом случае итог один – смерть".

Что происходит после поимки

Пойманных беглецов обычно сразу отправляют в их часть, но там их держат скорее как заключенных. В некоторых российских в/ч для них есть отдельные так называемые лагеря.

По словам родственников задержанных, им не разрешают выходить за территорию лагеря и пользоваться телефонами, кормят раз в день. За любые "проступки" или требование нормально к ним относиться – избивают. Особенно "неблагонадежных" приковывают наручниками.

Сроки нахождения в таких лагерях разные, зависит от того, как быстро соберут очередную партию для отправки на фронт. На штрафниках экономят, по-минимуму выдавая снаряжение: ну а зачем тратиться на пушечное мясо? Ведь именно в мясные штурмы их и бросают.